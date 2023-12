烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸

烏克蘭媒體根據俄羅斯公開的北韓產砲彈報導分析,北韓產的砲彈質量低下,除了會影響精準度外,嚴重還會從內部發生爆炸,近日在社群X上也流傳著一輛從內部炸到開花的俄國軍用坦克,可能是因為用了俄國或北韓產的低質量砲彈所導致。

烏克蘭軍聞媒體「防務快報」(Defence Express)等報導,最近俄羅斯軍事電報頻道發布了一張被拆解的北韓產152毫米砲彈-NTD-3的照片,從俄國軍方隨機拆除的5枚彈藥,發現填充的火藥量和重量都不同,也遺漏了用來去除彈藥內部銅粉所應有的電線。

報導分析,若砲彈質量不好,發射距離可能會縮短,發射次數越多,準確度就會越低。另外,若使用質量較低的砲彈,炮筒內部的磨損就會加速,最終會需要發射更多的砲彈,才能擊中目標,磨損嚴重的話,甚至會發生內部爆炸。

報導也指出,北韓的計畫經濟是比起質量,更重視數量,才會導致這樣的缺陷,另外也提到一些砲彈有被密封後又被打開的痕跡,推測北韓工人有可能為了個人利益,從工廠偷取了一些材料變賣。

據悉,實際上俄羅斯軍隊在使用疑似是北韓產的砲彈時,也經常發生爆炸事故。

最近社交媒體X上有一部影片,可看見一輛從內部發生爆炸而完全毀損的俄羅斯軍用坦克,分享該貼文的為一名軍事部落客,他表示,很明顯是用了有瑕疵的砲彈導致坦克從內部發生爆炸,該砲彈有可能是俄羅斯產或北韓產的。

This destroyed Russian BM-21 clearly exploded from the inside out. I suspect that a faulty grad rocket was the reason. Made in Russia or Made in Northkorea.



Source: https://t.co/ieZEES57Fn#Ukraine pic.twitter.com/RbzfP7O3fO