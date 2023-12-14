烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸

烏克蘭媒體根據俄羅斯公開的北韓產砲彈報導分析，北韓產的砲彈質量低下，除了會影響精準度外，嚴重還會從內部發生爆炸，近日在社群X上也流傳著一輛從內部炸到開花的俄國軍用坦克，可能是因為用了俄國或北韓產的低質量砲彈所導致。

烏克蘭軍聞媒體「防務快報」（Defence Express）等報導，最近俄羅斯軍事電報頻道發布了一張被拆解的北韓產152毫米砲彈-NTD-3的照片，從俄國軍方隨機拆除的5枚彈藥，發現填充的火藥量和重量都不同，也遺漏了用來去除彈藥內部銅粉所應有的電線。

報導分析，若砲彈質量不好，發射距離可能會縮短，發射次數越多，準確度就會越低。另外，若使用質量較低的砲彈，炮筒內部的磨損就會加速，最終會需要發射更多的砲彈，才能擊中目標，磨損嚴重的話，甚至會發生內部爆炸。

報導也指出，北韓的計畫經濟是比起質量，更重視數量，才會導致這樣的缺陷，另外也提到一些砲彈有被密封後又被打開的痕跡，推測北韓工人有可能為了個人利益，從工廠偷取了一些材料變賣。

據悉，實際上俄羅斯軍隊在使用疑似是北韓產的砲彈時，也經常發生爆炸事故。

最近社交媒體X上有一部影片，可看見一輛從內部發生爆炸而完全毀損的俄羅斯軍用坦克，分享該貼文的為一名軍事部落客，他表示，很明顯是用了有瑕疵的砲彈導致坦克從內部發生爆炸，該砲彈有可能是俄羅斯產或北韓產的。