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【LK-99之亂】自家人也打臉 南韓學會權威認證：室溫超導體毫無根據

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/14 09:45
（圖／擷自南韓實驗LK-99影片）

（圖／擷自南韓實驗LK-99影片）

南韓科學家 7 月提出驚世超導體突破，宣稱 LK-99 可在室溫常壓條件下達成超導特性（目前僅能在極度低溫、高壓環境下實現），各國急著驗證此一科技聖杯是否終於尋得，奈何全告失敗。如今，南韓驗證委員會也正式駁斥了自家研究人員的說法，LK-99 之亂終告落幕。

韓聯社報導，南韓超導低溫學會（Korean Society of Superconductivity and Cryogenics）13 日表示，經 8 個南韓實驗室採研究人員在論文中提出的方法進行復現實驗後，無一顯示 LK-99 可於常溫或低溫下出現超導特性。學會稱，並未發現 LK-99 有零電阻或「邁斯納效應」（Messner effect）（即懸浮抗磁性）的現象。

這項權威公布，可說是正式打臉自家科學家的說法，也讓數月以來在全球科學界掀起的波瀾，得以歸於平靜。

當初此一爆炸性發現，之所以如此具爭議並引發全球關注，在於人類迄今苦無法子尋得室溫常壓超導體，只能在極低溫、高壓環境下實現超導性。倘若 LK-99 驗證可行，將能大力降低能源耗損，對晶片、電網、磁浮科技等帶來劃世紀突破。

包括台灣台大，以及中國、印度、德國等地的各大實驗室，都試圖復現，但實驗結果頂多只出現部分懸浮力與電阻下降情形。如今南韓權威認證，一切有如夢幻泡影，全是一場空。
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