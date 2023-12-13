新北首屆國際技職青年大使　12月美國加州見學實踐三大使命

新北市推動技職教育國際化，加碼補助超過300萬支 持全國首屆共31位「新北國際技職青年大使」國際見學交流，於1 2月3日至17日前住美國加州矽谷科技重鎮產業，完成「 結交新國際夥伴」、「跨域新專業學習」及「行銷新北市特色」 三大使命。

教育局指出，此次行前青年大使們經歷一年的培訓、 一個月密集跨領域小組設計融入新北市城市意象的特色小物， 目標要讓世界看到臺灣、看見新北。行程包括拜訪新北姐妹市-庫比 蒂諾市(Cupertino)市長魏虹及參訪市政廳、 蘋果園區訪客中心(Apple Park Visit Center Workshop)課程體驗、全球最大搜索引擎公司谷歌( Google)、PC零件與CPU製造商英特爾(Intel)等 知名企業、Saratoga High School 及MetroED SVCTE入班課程體驗、一日世界人及NVIDIA典範學習等具 有深度學習及特色課程。

本次見學安排特別感謝海外僑界與美國各大單位跨產官學界通力合 作，提供給技職青年大使多元豐富的體驗及跨國跨域學習， 實質促進技職國際教育交流，帶領技職學生提升國際視野。

樟樹國際實中徐宜呈同學表示，融入美國學生課堂的學習， 可以更深刻體會全球化時代的來臨，而跨校、跨國、 跨機構等多元的合作學習模式，讓自己學習到應該走出舒適圈、 更積極學習外語。

復興商工李庭瑀同學表示， 參訪英特爾公司了解科技產業及英特爾公司發展歷程及核心價值， 對科技產業中亦敵亦友、互助合作的國際競合關係印象特別深刻； 參訪結束前自己還當場運用所學專業繪製人物速寫， 親送畫卡表達最真誠的感謝。

泰山高中許媛同學表示，拜訪庫比蒂諾市長及參訪市政廳的交流中， 相當佩服地方政府注重並積極採納青少年提出的意見， 及針對相關政策加以改善； 活動中也以自己跨專業技能製作的臺灣特色國際交流物品親送給市長 ，特別開心。

帶隊的樟樹國際實校長中陳浩然表示， 全球各行業的人才需求已不分國界，技職教育須與世界連結， 且須更積極參與跨國、跨機構、跨文化的合作，將全世界知識、 經驗、文化和技能融入，促使技職學生與世界共同學習， 才能成為頂尖世界級人才。

教育局表示，新北推動技職教育國際化，培養技職學子國際素養， 拓展國際視野，讓學子有全新的學習經驗及創新思維；同時， 也積極促進與多國的學術合作，如辦理NTPC MAGIC新北國際技職青年高峰論壇、多元國際見學計畫、 與各國教育機構(美國、澳洲、日本、加拿大等)簽訂合作備忘錄， 期望透過積極的雙向交流， 給予新北未來的世界頂尖技職人才更多元豐富的生命歷程。





Holmdel High School 校園參訪，與國中部創造力課程師生經驗交流後合照。（圖／新北市教育局）

新北市國際技職青年大使與英特爾公司產品經理共同合影。（圖／新北市教育局）

新北市國際技職青年大使與西谷大學校長Jennifer Taylor-Mendoza及其同仁合影。（圖／新北市教育局）