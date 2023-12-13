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臺灣企銀連續3年勇奪玉山獎全國首獎　榮獲總統接見表揚

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:57
（圖／臺灣企銀）

（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀數位金融創新連續三年創佳績，該行今(2023)年於國內最具標竿性的國家品牌玉山獎囊括10項獎座，其中更以「AI語音科技i-Money 您的生活智慧小幫手」及「VR元宇宙參拜朝天宮體驗媽祖文化」勇奪第20屆「雙全國首獎」最高榮耀，締造首家公股銀行三連霸榮獲全國首獎紀錄。總統蔡英文於今(12)日接見臺灣企銀總經理張志堅及副總經理乙增祥，對該行積極發展數位金融引領數位創新表達讚許。

臺灣企銀秉持「中小企業專業銀行」的核心價值，協助中小企業轉型升級，積極發展數位金融與綠色金融，更持續關注及落實永續議題，本屆再度榮獲雙全國首獎，代表該行用心耕耘數位金融並推動數位轉型之創新成果，已得到國家級肯定。該行近期也繳出亮眼經營成績單，今年前三季稅前淨利突破百億元，創歷年同期最佳，未來將持續朝中小企業首選往來銀行目標邁進。

該行今年數位金融發展採SCDI核心價值策略，打造有感線上優質服務。首先以S(Sense of Security)安全感：率先業界於行動銀行推出「APP資安防護健檢、夜間鎖、跨境鎖」等創新亮點功能，並已取得多項專利；C(Customer First)客戶優先：以客戶為中心，打造數位金融生態圈，盛大推出Hokii數位會員提供六大專屬優惠；D(Design Thinking)設計思維：為客戶打造便捷的全通路（Omni-channel）金融服務，今年上線的新版官網以「更佳體驗只為您」為設計核心，大幅提高使用者體驗與好感度；I(Innovation WOWs)創新驚艷：虛實整合AI、VR、NFT等新穎FinTech元素，滿足客戶多元金融服務需求。

臺灣企銀重視客戶需求、快速因應並創意出擊，持續發展金融科技與推動數位轉型，成效卓越極受市場青睞，更連獲各大數位金融獎項及專利認證肯定，今年於ESG指標之台灣永續行動獎獲2大獎、卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1金1優、財金資訊公司頒發特別貢獻獎與跨行服務創新獎，及素有客服界奧斯卡美譽的「CSEA卓越客服大獎」得到3大獎，加計本次榮獲國家品牌玉山獎10大獎，數位金融累計獲獎數達20件再創新高，未來臺灣企銀會持續展現數位力，提供客戶更有溫度與創意的數位金融服務，實現數位友善的普惠金融。

更新時間 : 2023-12-13 22:06 GMT+08:00

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