Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北製茶廠連續7次得五星肯定　製茶技術亦冠全國

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:55
林口區駱程遙(左4)拿下 全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖／新北市政府農業局）

林口區駱程遙(左4)拿下 全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖／新北市政府農業局）

林口區駱程遙、三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠亞軍，奪下第11座冠軍，使新北成為全國最多冠軍製茶師縣市。另三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠計3家榮獲農糧署評鑑最優成績5星級優質製茶廠殊榮，5星製茶家數為六都最多，13日於市政會議頒獻獎，新北市副市長劉和然肯定茶農在製茶技術、製茶廠管理的努力，展現新北茶師薪火相傳優異製茶真功夫。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農業部茶及飲料作物改良場作物改良所主辦，新北市過往參賽成績展現新北技冠群雄，今年條形包種茶組共有18名選手參加，競賽冠軍由林口區駱程遙獲得，為新北拿下第11座冠軍，競賽亞軍為三峽區陳宣和及坪林區王翰揚，發揮精湛製茶技術，延續新北好茶傳承新動能。

另農業部農糧署辦理衛生安全製茶廠評鑑，每兩年評鑑一次，已辦理7屆，參與評鑑之茶廠需經層層考驗，包含加工環境、機具衛生清潔、公共安全、加工動線流程、污染危害管控作為及生產加工紀錄等，皆必須符合規範標準。今年新北市農業局輔導73家製茶廠參與評鑑，其中3家獲得5星級製茶廠，為六都獲評5星級家數最多，分別為三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠。

其中上林製茶廠已連續7次獲得5星級製茶廠肯定，是全國通過5星評鑑次數最多製茶廠，茶農翁萬為第四代經營製茶廠40多年，並為坪林區首家通過ISO22000國際認證之安全衛生製茶廠，年產量約4,000至7,000台斤，翁萬表示，為提升製茶廠環境，100年開始整修地板、牆面及隔間，優化加工動線，依據加工流程為熱風萎凋及室內靜置萎凋、炒菁、揉捻、乾燥及培火等放置設備，另外，坪林濕度高且氣候日夜溫差大，為準確控制茶菁走水時間及茶葉品質，增加空調及溫溼度控制設備，溫度控制約23度，濕度控制約65-70%，也在工作場所平時做好廠區及製茶機具清潔，日漸習慣後再整理就相對輕鬆，兼顧環境安全衛生與製茶品質。同獲5星級製茶廠的鬍鬚茶園茶農王成意表示，著重製茶廠整潔及動線規劃是基本工作，製作好茶獲得星級製茶廠獎項，民眾來參觀茶園及茶廠也相當開心。今年度首次獲5星級製茶廠茶農黃耀寬表示，透過觀摩其他5星級茶廠改善整體環境，逐步規劃地板鋪設及重新隔間、機具粉刷及標示，也養成每日製茶廠整潔乾淨，讓自己工作時感到舒適。

劉和然表示，新北茶師今年度再獲全國製茶技術競賽冠軍獎項、5星級製茶廠值得肯定，製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，保障消費者購買臺灣安全且優質的茶品，市府攜手與茶農持續精進製茶技術，將獨特技術傳承讓青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

新北市農業局表示，新北市榮獲11座全國製茶技術競賽冠軍，本市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，致力提供優質、安全的茶品，獲獎的星級製茶廠以及「新北好茶」冬茶美味。購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會農特產品直銷中心坪林店：02-2665-7229、板橋店02-22562357，或洽在地農友駱程遙02-26014162、陳宣和02-86717393、王翰揚02-26656475、天芳製茶廠02-26726808、鬍鬚茶園02-26656392及上林製茶廠02-26656946，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。

新北製茶廠連續7次得五星肯定　製茶技術亦冠全國

坪林區王翰揚(右3)獲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。（圖／新北市政府農業局）

新北製茶廠連續7次得五星肯定　製茶技術亦冠全國

三峽陳宣和(左3)獲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。（圖／新北市政府農業局）

更新時間 : 2023-12-13 22:05 GMT+08:00

最受歡迎

【別再恨自己手短了】「停車神器」哆啦A夢伸縮造型悠遊卡　12/12上午11點起現貨限量開賣
【別再恨自己手短了】「停車神器」哆啦A夢伸縮造型悠遊卡　12/12上午11點起現貨限量開賣
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
Ultra Taiwan兩日吸引破2萬人嗨翻　Alesso感性讚台灣美麗國家
Ultra Taiwan兩日吸引破2萬人嗨翻　Alesso感性讚台灣美麗國家
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
澳洲收緊移民政策人數減半 留學生、低技術勞工門檻變高
澳洲收緊移民政策人數減半 留學生、低技術勞工門檻變高
昔力扛債務、臥床生子、陷外遇風波 徐若瑄9年豪門婚斷：克服不了雙方的差異
昔力扛債務、臥床生子、陷外遇風波 徐若瑄9年豪門婚斷：克服不了雙方的差異
斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制
斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制