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力挺循環經濟　臺灣土地銀行主辦金兆鎔科技15.82億元聯貸案

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:51

因應國發會2050淨零排放路徑的產業轉型策略與金管會綠色金融行動方案3.0願景，土地銀行13日簽署金兆鎔科技股份有限公司7年期總金額新臺幣15.82億元聯貸案授信合約，協助金兆鎔科技與新竹科學園區共構循環經濟製程，在公、民營銀行攜手支持下，本案超額認購比率達131%。

土地銀行指出，金兆鎔科技7年期15.82億元聯貸案資金用途為企業建置新竹科學園區「淨零廢研發製造中心」之興建廠房、購置機器設備及充實週轉金，本案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，國泰世華銀行、臺灣中小企銀、永豐銀行、上海銀行、華南銀行、第一銀行及彰化銀行等行庫共同參與，且超額認購比率達131%，顯見各行庫積極響應國家政策，力挺臺灣企業落實製造轉型。

金兆鎔科技將運用本次聯貸案資金設置「淨零廢研發製造中心」，以高效能熱處理不具回收價值之適燃性廢液產生熱能，再運用熱能投入半導體製程廢液回收與純化，當廢液純化後，最終將產生可再次使用之電子級再生溶劑，藉此達到循環經濟效益。

金兆鎔科技自成立以來皆以「淨零廢、新資源、永續循環、創新高值」企業宗旨及經營信念持續精進，同時著眼於全球科技碳中和承諾及實現綠色環保製造趨勢，透過減少運輸及綠色創新製程，做到每年減碳量達到80座大安森林公園吸碳量之目標。金兆鎔科技的「淨零廢研發製造中心」為我國科學園區重要策略方向，金兆鎔科技以成為高階材料供應者為目標且具備智慧技術元素、循環經濟等5+2 產業創新領域，並榮獲經濟部「中小企業加速投資行動方案」核定。

金兆鎔科技表示，期盼本次運用「淨零廢研發製造中心」協助高科技事業達到化學品使用減量並提高經濟價值，同時減少化石燃料使用量，真正落實區域韌性供應鏈循環經濟，以期大地回歸春耕、夏耘、秋收、冬藏，永續善循環。

土地銀行亦指出，本次聯貸案資金不僅可為資源再生產業提出貢獻，落實政府2050淨零碳排政策中製造部門產業轉型的循環經濟目標，各行庫也能發揮金管會綠色金融行動方案3.0的「整合金融資源，支持淨零轉型」願景。

近年不只臺灣企業邁入永續經營，迄今已成立77年的土地銀行亦在董事長謝娟娟帶領下走向永續轉型道路，除原有的不動產核心業務外，另持續推動「授信均衡化」策略，朝產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，並積極響應六大核心戰略產業、新南向政策、都市更新及危老建物重建等融資業務。

土地銀行期盼以永續角度出發，朝全方位優質金融機構的目標前進，藉此打造環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的生態鏈。

更新時間 : 2023-12-13 22:05 GMT+08:00

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