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新北市表揚推動性平陪根有成6公所　邱敬斌勉融入在地特色　越在地就越國際

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:44
(圖／新北市政府社會局）

(圖／新北市政府社會局）

越在地就越國際！新北市為追求永續城市發展與國際接軌，以「性平好生活」為願景，積極推動性平政策，鼓勵各區公所依據當地的特色，發展屬於在地性平亮點，以實現聯合國SDGs目標5「實現性別平等，並賦予婦女權力」。

新北市政府秘書長邱敬斌於13日表揚推動性平有卓越成效的六個區公所，勉勵各區公所持續將性平觀念帶入市民生活中，讓新北市能夠成為更加友善且永續發展的城市。

邱敬斌表示，越在地就越國際，各區公所在推動性平工作陪根計畫時，要融合在地特有的元素，像濱海的貢寮區公所就以海女文化背景為基礎，培訓海女成為導覽員，為中高齡婦女創造了二度就業的機會。鶯歌區公所則透過爺奶行動咖啡館，協助高齡婦女習得專業，提升社會參與並增加經濟支持。土城區公所以行動劇宣導數位性別暴力防治，這些方案不僅與在地婦女生活息息相關，亦回應CEDAW國家報告的建議，保障偏鄉婦女的經濟安全。

社會局長李美珍指出，新北市男性勞參率66.9%，較女性勞參率50.6%高出16.3個百分點，根據2022年新北市人力資源調查，近5年女性未參與勞動的原因，以「高齡、身心障礙」增加11.3%為最多，其次為「想工作而未找工作」增加7.6%，「料理家務」則增加 6.1%為第三；顯示婦女在就業方面仍有技能培訓與就業機會等需求，尤其是處於不利處境的中高齡女性。

新北市自109年起推動區公所性平工作陪根計畫，直至2023年已輔導29區公所推動了228項性平亮點方案，邱敬斌特別表揚其中表現卓越的土城、貢寮及鶯歌區公所；以及進步的五股、新莊和蘆洲區公所。

更新時間 : 2023-12-13 22:05 GMT+08:00

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