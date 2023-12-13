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台北遠東香格里拉 星級外帶年菜與年節禮品

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:43
台北遠東香格里拉星級外帶年菜與年節禮品（圖／台北遠東香格里拉）
台北遠東香格里拉星級外帶年菜與年節禮品（圖／台北遠東香格里拉）

台北遠東香格里拉星級外帶年菜與年節禮品（圖／台北遠東香格里拉）

台北遠東香格里拉星級外帶年菜與年節禮品（圖／台北遠東香格里拉）

準春節圍爐商機，台北遠東香格里拉常溫外帶年菜與多樣年節禮品即日起開放預購，以年年熱賣的「香宮」和「上海醉月樓」單點及六人份套餐外帶年菜為主打，選用頂級食材設計，例如「香宮」將珍貴的上等花膠煲湯，「上海醉月樓」以海虎蝦、松葉蟹等海鮮入菜，單點佳餚688元起，六人份套餐16,888元。飯店一樓The Cake Room琳瑯滿目的年節禮品，是過年送禮的體面選擇，各式春節必備的糕點、乾貨禮盒，還有六款年節禮籃，亦可依預算客製化禮品。2024年1月12日前預訂年菜外帶套餐，可享85折的早鳥優惠，同時禮籃享9折、禮品享85折的早鳥優惠。餐廳訂位專線 (02)7711-2080，年菜及禮品預購(02)7700-3155，詳見官網

香格里拉到你家 五星級常溫外帶年菜

台北遠東香格里拉兩家中餐廳「香宮」和「上海醉月樓」的除夕夜於餐廳內用的訂位皆已客滿，目前主攻年菜外帶市場，提供當天現做的常溫外帶年菜，幫婆婆媽媽們省心省力，在家也能輕鬆享用五星級年菜。兩家餐廳各推出充滿年味的單點佳餚以及六人份外帶套餐，訂購外帶套餐加贈精選葡萄酒一瓶。香宮推出12道單點年菜，價格788元起至16,888元不等；上海醉月樓則推出14道，每道688元至8,888元不等，加價688元可享精選葡萄酒一瓶。2024年1月12日前訂購且付清可以享有外帶套餐85折的早鳥優惠，而香格里拉會會員可以使用點數兌換年菜。

「香宮」粵菜餐廳由主廚廖晉輝嚴選海陸珍饈呈現經典粵菜精華，六人份外帶套餐共有七道佳餚，包含「大紅乳豬拼盤」豐富滋味精采開胃，酥脆鹹香的化皮乳豬、濃郁口感的西班牙伊比利叉燒、香氣四溢的蜜柚黑椒煙燻鴨胸、金黃酥脆的香蒜黃金燒腩，以及甜美桂花核桃，開啟團圓家宴。溫潤暖心的「珍菌六頭鮑魚極品花膠元貝燉雞」，將鮑魚、花膠、扇貝等珍貴食材與雞湯燉煮而成，是闔家圍爐的滋補美味。象徵年年有餘的「黃金蟲草花雲腿蒸石斑」，則選用新鮮石斑魚，鋪上蟲草花和金華火腿，以蒸煮方式呈現鮮美原味。「酒釀茄干燒澳洲海虎蝦」Q彈多汁的蝦肉散發酒釀迷人香氣。「鮑汁八頭鮑發菜花菇燴雙蔬」，發菜取其諧音寓意「發財」，將花菇、鮑魚及發菜，用老母雞、豬肉、金華火腿和干貝經過大火快速過油後，與雞腳一起慢熬八小時，所製成濃郁香醇的醬汁燴煮入味。「松葉蟹鉗臘味糯米飯」經典臘味糯米飯鮮蟹以蟹味提鮮，甜點以香酥可口的「蘿蔔絲酥」寓意一整年的好彩頭。

廖主廚還精選12道單點佳餚，例如年年熱銷的「廣東盆菜」，匯聚了刺參、六頭鮑、大明蝦、干貝、蠔乾、花膠筒等豐富頂級食材，是廣式圍爐必備佳餚！還有選用日本伊勢龍蝦製成，帶有濃郁黑松露和蒜香的「黑松露金銀蒜粉絲蒸伊勢龍蝦」，以特製辣醬調味的「避風塘辣子腰果蝦球」香辣撲鼻十分開胃，另有慢燉數時的「鮑汁六頭湯鮑鵝掌」、健康美味的「松茸瑤柱鮮菇燴時蔬」等單點年菜，每道價格自788元起。

上海醉月樓則由廚齡超過30年的主廚賴忠舜推出經典年菜，特製六人份外帶套餐共八道美饌，「龍飛鳳舞拼盤」包含油爆鮮蝦、蔥油蜇皮、五香燻魚、老滷小鮑魚、翡翠椒麻雞，香辣惹味開啟團圓宴。「瑤柱花膠響螺燉雞湯」選用1.5公斤的土雞慢火燉煮數小時，再加入泡發的瑤柱、花膠和螺肉，鮮美湯頭溫暖心脾。「醬爆國王大蝦」將大蝦爆炒後再搭配特製醬料，濃郁鮮美。先滷製再大火油炸的「香辣豬棒肉骨」，外酥內嫩，再以特製辣醬翻炒，使其徹底吸收香辣精華。還有象徵吉祥平安的「雙味鹹香雞」、年年有餘的「糖醋鮮黃花魚」、步步高升的「鮑魚瑤柱酥蒸米糕」以及寓意闔家平安團圓的「太極八寶豆沙飯」。

賴主廚還準備了14道單點佳餚，包含湯頭濃郁、料多味美的「鮑參極品佛跳牆」，還有「滬江年糕醬爆肥蟹」、「鮑魚紅燒獅子頭」、「蔥燒大婆參燴花膠鮑魚」等單點年菜，價格自688元起。其中「鮑參極品佛跳牆」以及年年暢銷的「太極八寶豆沙飯」，皆曾獲選2023年初年代電視台舉辦的美味SO MUCH「外帶年菜」評比極品佳賞。

逗陣來香聚 宴會廳除夕守福宴

除了兩家中餐廳外，台北遠東香格里拉還特別於豪華氣派的宴會廳加開除夕團圓守福宴，闔家一邊品嚐豐盛的開運佳餚，一邊欣賞熱鬧精采的年節表演活動，如應景舞獅鼓陣、魔術表演、樂團演出等，還有全家福拍攝以及幸運抽獎，目前訂席已超過9成滿，僅剩限量席次。精緻年菜包含帶來滿滿好運與福氣的「新春大拼盤」，有外脆內嫩的脆皮乳豬、風味獨特的宜蘭烤鴨、清爽彈牙的香蔥海蜇、鮮嫩多汁的醬燒蝦球和口感豐富的貴妃鮑片。主菜更是精彩絕倫，包含香濃厚實的「極品台式佛跳牆」、細膩香醇的「金銀蒜寬冬粉蒸波士頓龍蝦塊」、鮮美口感的「X.O.醬翡翠野菌炒雙干貝」、脆皮香嫩的「蒜香金皇雞」、清香細膩的「香蔥蒸珍珠海石斑」，以及海味豐富的「東港櫻花蝦臘味糯米飯」等。每桌五位19,800元起，十位37,800元起，素食每位3,780元起，以上均需加一成服務費。訂位請洽(02)7711-2080、7700-3032。

The Cake Room年節禮品

過年過節別忘了伴手禮，位於飯店一樓The Cake Room準備了一系列琳瑯滿目的節慶禮品，2024年1月12日前訂購並完成付款可享禮盒禮籃9折及禮品85折的早鳥優惠，亦可依預算客製化禮籃。

送禮自用皆宜的六款年節禮籃禮盒包含「祥龍瑞氣禮籃」9,888元，內含澳洲香桐氣泡酒、初榨橄欖油、臘味禮盒、鮑魚禮盒、花旗參、烏魚子禮盒、香格里拉濾掛咖啡禮盒、香傳X.O.醬、香傳菌菇醬、鳳梨牛軋糖、香格里拉香氛噴霧。「兔躍龍騰禮籃」6,888元，包含香格里拉茗茶、精選紅酒、番茄牛肉麵、琥珀糖核桃、烏魚子禮盒、臘味禮盒、花菇禮盒、鳳梨酥、花旗參。「龍年大發禮籃」3,888元，包含手採高山烏龍茶葉、精選紅酒、香傳菌菇醬、綜合堅果、番茄牛肉麵、臘腸。「長參禮盒」2,388元，包含花旗參(2兩)、臘腸、琥珀糖核桃。「魚躍龍門禮盒」1,388元，包含琥珀糖核桃、香傳菌菇醬、臘腸及肝腸。「雙醬禮盒」880元，包含香傳X.O.醬及香傳菌菇醬。禮籃須於提貨前3天訂購。

飯店推薦應景年味手工糕點包含經典的紅豆年糕 498元，以傳統手工製作，保留紅豆原味，口感糯滑而不過甜膩，另有綜合年糕698元，包含馬蹄糕、紅豆糕、蘿蔔糕和芋頭糕四款口味，每款均手工精製。此外，還有多種風味蘿蔔糕，例如臘味蘿蔔糕498元、黑松露菌菇蘿蔔糕698元和豪華美味的鮑魚干貝蘿蔔糕1,188元。對於喜歡腌製肉品的饕客，飯店準備了風味獨特的肝腸、臘腸和臘肉選擇，每款售價皆800元。還有豐富春節禮品，包含寓意財富和吉祥的燕窩財神元寶1,388元，以及香宮招牌的X.O.醬580元和琥珀糖核桃300元，無論是自用或送禮，都是新春賀歲的絕佳選擇。而飯店每年都會推出限定吉祥物，今年特別設計「龍好運玩偶」480元，討喜的可愛造型與鴻運吉兆，適合餽贈親友，也深受收藏者的喜愛。

台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示，「雖然2024年春節假期只有七天，不過旅遊熱潮持續，多數民眾還是會過完除夕後再出國，飯店有許多忠實顧客年年回購年菜外帶，因此預估今年年菜外帶業績將較去年微幅成長8-10%。飯店也觀察到現在越來越多消費者以及小家庭，偏好除夕夜輕鬆到飯店用餐，因此餐廳內用訂席狀況相當熱絡，也有提前預訂的趨勢，目前香宮及上海醉月樓除夕夜均已客滿，特別加開兩個客房樓層做為私人包廂用餐皆已滿訂，遠東Café 自助餐廳特別準備兩輪除夕圍爐，也已經爆滿，宴會廳特別安排除夕圍爐宴，可以邊用餐邊欣賞年節表演活動，目前訂席也已經超過9成滿。」

更新時間 : 2023-12-13 22:05 GMT+08:00

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