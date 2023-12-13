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西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/12/13 17:40
西門紅樓115年生日慶，自112年12月2日至12月31日止，台北市文化局、台北市文化基金會和西門紅樓共同舉辦以《磚釀•地方味》...

西門紅樓115年生日慶，自112年12月2日至12月31日止，台北市文化局、台北市文化基金會和西門紅樓共同舉辦以《磚釀•地方味》... (來源 台灣英文新聞)

西門紅樓自1908年落成至今，不僅見證西門商圈繁華起落，也是全島所保存最古老、完整的三級市定古蹟市場建築物，今年適逢115歲生日慶，以《磚釀•地方味》為主題，自12月2日(星期六)至12月31日(星期日)策劃六大類豐富精彩的文化活動，匯聚紅樓的多元文化光火，帶領大家再次品味西門町最美的地方味。

西門紅樓於1908年由日本建築師近藤十郎所建造，由八角樓與十字樓組成，歷經公有市場、書場、電影院、劇場的角色變換，自2007年起，台北市政府文化局委由台北市文化基金會營運管理，以文創平台推廣形式，欲達成振興西門町街區發展目標，歷經10餘年經營，已逐步累積文創能量，形塑成現今北市甚至是台灣指標性的文創及藝文據點。

為歡慶擁有115年生日，自12月2日至12月31日止，台北市文化局、台北市文化基金會和西門紅樓共同舉辦以《磚釀•地方味》為主題的一系列活動，包含主題講座、「西門記憶地圖」特展、「憾山河 撼向世界」金馬獎入圍最佳紀錄片的陳明章導演作品放映、街區走讀、「磚屬地味散策」集章、館內消費滿額送好禮等活動等。

今（13）日開幕式於二樓劇場熱鬧展開，現場特邀全民大劇團演出，編導謝念祖以擅長的喜劇手法，訴說西門紅樓百年歷史，更費心請到專業越劇演員及全台唯二的相撲選手，再現不同時期的紅樓場景，帶來穿越時空的樂趣。

西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化全民大劇團特製西門紅樓115週年紀念喜劇，再現不同時期紅樓場景、穿越時空。（圖／西門紅樓）

西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化全台唯二的相撲選手再現不同時期紅樓場景、穿越時空。（圖／西門紅樓）

北市林奕華副市長出席開幕式時表示，明年2024台北市即將迎來建城140週年，而今年是西門紅樓115歲生日。西門紅樓坐落於台北老城西區，可說是見證了台北城的大半歷史光景！而充滿韌性及生命力的萬華區，具有豐厚的歷史底蘊，也值得市民細細品味、慢慢走覽，探索獨特的地方味道。

推動紅樓115周年活動的城西營運部總監李志勇特別表示，永續發展為全球性議題，西門紅樓也不能置身事外，接下來西門紅樓將與財團法人生活品質文教基金會簽訂MOU，合作進行碳盤查，希望作為萬華文化場館的領頭羊，打造古蹟場館的永續未來。

此外，西門紅樓也於生日慶記者會首度發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」創刊號，象徵紅樓作為台北城西的文創聚落，透過挖掘地方文化及人物採訪蒐羅建構「城西地方內容」，作為西門紅樓與地方社區的交流平台，可透過限量實體刊物及官網閱覽。李志勇強調：「我們希望通過這本半年刊，成為城西的文化中心，經由這本刊物與大家分享萬華的故事，為城西持續寫下圖文紀錄。」

至於紅樓一樓中央展區的特展《西門記憶地圖》自12日起於八角樓中央展區舉辦，三個子題展示西門獨特之處，「紙上時空穿越」以不同時期的地圖展現西門街區發展歷程；「內容正發生－觀看西門的多元方式」以攝影、速寫、飲食文學三種類型的民眾共創作品展現當代觀看西門町的多元視角；「西門，有種味道」為互動式氣味體驗，以嗅覺引發聯想記憶中的西門地方味。12月15日也將舉辦手繪記憶地圖工作坊，讓民眾體驗。

活動詳情請上西門紅樓官方網站Facebook粉絲專頁查詢。

西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化西門紅樓首度發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」作為與地方社區的交流平台，圖右為林奕華副市長，左為城西營運部總監李志勇。（圖／西門紅樓）
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