西門紅樓115年生日慶 特展、講座等系列活動即起開跑 快來一同穿越老城西區文化

西門紅樓自1908年落成至今，不僅見證西門商圈繁華起落，也是全島所保存最古老、完整的三級市定古蹟市場建築物，今年適逢115歲生日慶，以《磚釀•地方味》為主題，自12月2日(星期六)至12月31日(星期日)策劃六大類豐富精彩的文化活動，匯聚紅樓的多元文化光火，帶領大家再次品味西門町最美的地方味。

西門紅樓於1908年由日本建築師近藤十郎所建造，由八角樓與十字樓組成，歷經公有市場、書場、電影院、劇場的角色變換，自2007年起，台北市政府文化局委由台北市文化基金會營運管理，以文創平台推廣形式，欲達成振興西門町街區發展目標，歷經10餘年經營，已逐步累積文創能量，形塑成現今北市甚至是台灣指標性的文創及藝文據點。

為歡慶擁有115年生日，自12月2日至12月31日止，台北市文化局、台北市文化基金會和西門紅樓共同舉辦以《磚釀•地方味》為主題的一系列活動，包含主題講座、「西門記憶地圖」特展、「憾山河 撼向世界」金馬獎入圍最佳紀錄片的陳明章導演作品放映、街區走讀、「磚屬地味散策」集章、館內消費滿額送好禮等活動等。

今（13）日開幕式於二樓劇場熱鬧展開，現場特邀全民大劇團演出，編導謝念祖以擅長的喜劇手法，訴說西門紅樓百年歷史，更費心請到專業越劇演員及全台唯二的相撲選手，再現不同時期的紅樓場景，帶來穿越時空的樂趣。

全民大劇團特製西門紅樓115週年紀念喜劇，再現不同時期紅樓場景、穿越時空。（圖／西門紅樓）

全台唯二的相撲選手再現不同時期紅樓場景、穿越時空。（圖／西門紅樓）

北市林奕華副市長出席開幕式時表示，明年2024台北市即將迎來建城140週年，而今年是西門紅樓115歲生日。西門紅樓坐落於台北老城西區，可說是見證了台北城的大半歷史光景！而充滿韌性及生命力的萬華區，具有豐厚的歷史底蘊，也值得市民細細品味、慢慢走覽，探索獨特的地方味道。

推動紅樓115周年活動的城西營運部總監李志勇特別表示，永續發展為全球性議題，西門紅樓也不能置身事外，接下來西門紅樓將與財團法人生活品質文教基金會簽訂MOU，合作進行碳盤查，希望作為萬華文化場館的領頭羊，打造古蹟場館的永續未來。

此外，西門紅樓也於生日慶記者會首度發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」創刊號，象徵紅樓作為台北城西的文創聚落，透過挖掘地方文化及人物採訪蒐羅建構「城西地方內容」，作為西門紅樓與地方社區的交流平台，可透過限量實體刊物及官網閱覽。李志勇強調：「我們希望通過這本半年刊，成為城西的文化中心，經由這本刊物與大家分享萬華的故事，為城西持續寫下圖文紀錄。」

至於紅樓一樓中央展區的特展《西門記憶地圖》自12日起於八角樓中央展區舉辦，三個子題展示西門獨特之處，「紙上時空穿越」以不同時期的地圖展現西門街區發展歷程；「內容正發生－觀看西門的多元方式」以攝影、速寫、飲食文學三種類型的民眾共創作品展現當代觀看西門町的多元視角；「西門，有種味道」為互動式氣味體驗，以嗅覺引發聯想記憶中的西門地方味。12月15日也將舉辦手繪記憶地圖工作坊，讓民眾體驗。

活動詳情請上西門紅樓官方網站 及Facebook粉絲專頁查詢。

西門紅樓首度發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」作為與地方社區的交流平台，圖右為林奕華副市長，左為城西營運部總監李志勇。（圖／西門紅樓）