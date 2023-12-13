尾牙春酒加員工旅遊　統一渡假村推另類出遊聚餐

2024尾牙春酒讓來點不一樣！只是唱歌吃飯的尾牙已經不夠看，統一渡假村(新竹馬武督、台中谷關及墾丁)提供食玩樂一網打盡的提案，除了美食佳餚、果汁啤酒，更能在園內享受豐富設施、優美環境的薰陶並體驗超嗨活動，結合休閒渡假、員工訓練，打造放鬆且凝聚向心力的住宿尾牙春酒或一日遊！

即日起至2024/3/31祥龍獻瑞尾牙春酒專案，新竹馬武督中式桌席每桌10,888元起、墾丁每桌8,888元起，訂桌三席以上贈園區一日遊，消費滿10萬元以上再送豪華客房住宿券，住宿享9折優惠；谷關每桌15,888元起，可選擇人氣鱘龍魚桌宴，三席以上享山林暖心湯泉，消費滿20萬元(含)以上，再贈平日溪景客房住宿券一張，最棒的是於2023/12/31前預訂有早鳥好康。體驗統一渡假村各個園區豐富的設施和自然曼妙的景色，將美好的感受延續下去，酒足飯飽後，在舒適的飯店內愜意地睡到自然醒，絕對是犒賞員工一年辛勞的最佳選擇！

位於森林中的統一馬武督，局部換新裝，將大廳、廊道空間與餐廳打造成彷彿夢遊仙境的童話世界，帶來煥然一新的體驗。除了豐富遊樂設施可以暢玩，走跳獨家更帶領員工體驗搓湯圓及搗麻糬的農村樂趣，適合攜家帶眷一同遊玩；統一谷關坐擁迷人山景與溫泉，帶同仁泡湯消除工作壓力最貼心，下午三點更有部落舞蹈迎賓，踏入園區即可沉浸歡樂氛圍；位於國境之南的統一墾丁，不僅玩水曬暖陽，室內還有電遊室、電流急急棒…等豐富設施，訂桌三席以上加贈一日遊，每日更免費定時接駁逛大街，體驗墾丁熱情南洋氛圍。想來場別出心裁的尾牙春酒派對，選統一渡假村準沒錯！