天成飯店集團推「禮遇貴人年節禮盒」 送禮自用最佳首選

春節將近，應景拜年、體面大方年節好禮更顯重要。伴手禮每年創造數百億產值，又以過年為大宗，天成飯店集團看好春節商機，自2023年12月10日至2024年2月6日止，集團旗下飯店：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館秉持嚴選食材用心熬製及精心挑選各式年節禮盒，售價580元起，包括:鳳梨酥禮盒、手作黃金X.O.醬禮盒、花開富貴廣式肝臘腸禮盒，及內含高檔烏魚子花團錦簇年節禮盒，在應景重要節慶時，大方體面傳遞真摯與祝福。

農曆春節為台灣重要節慶，因此許多企業、民眾已開始著手準備年節送禮，天成飯店集團獻上四款別出心裁年節禮盒，價位從好入手低價位到高端禮盒，來滿足不同客層需求，為爭取企業訂單，預購提前開跑，消費者凡於2024年1月15日前訂購並付款享早鳥95折優惠，同步看好送禮市場逐步回溫及零售部分越接近春節島檔期前越熱絡，提供配送服務，大量訂單滿30盒以上享有宅配到府，藉此來驅動業績成長。

成就非凡鳳梨酥禮盒 售價580元 (12入)

選用台南關廟鳳梨，依照獨家比例配方精製出，外層鬆軟金黃餅皮，包裹著純手工熬煮的內餡，豐富纖維食感，清香甘美，每一口散發出濃郁醇厚果香 。

手作黃金X.O.醬禮盒 售價680元 (兩入)

主廚自製而成的手作黃金X.O.醬，遵循傳統手法、細活慢工、用料大方製成此款香氣濃郁的黃金X.O.醬，鹹香兼具、滋味誘人，些微辣度更添食慾，送禮自用皆適宜。

花開富貴廣式肝臘腸禮盒售價1,080元 (10兩)

嚴選廣式臘味肝腸與臘腸，手工醃製保留肉質精華與水分，豐美口感和道地風味，相當迷人。年節送禮不可缺少象徵好運長久、福氣綿長。

花團錦簇年節禮盒售價2,280元 (烏魚子/手作X.O.醬/廣式肝臘腸)

嚴選奢華珍寶齊聚的年節禮盒為貴氣贈禮首選，烏魚子、肝臘腸、手作X.O.醬，典雅珍貴，大器之餘更顯不凡品味。

￭ 烏魚子

卵粒飽滿、色澤如琥珀般的透明感的烏魚子使人著迷，在家即可輕鬆享受高檔美食。

￭ 手作黃金X.O.醬

主廚自製而成的手作黃金X.O.醬，遵循傳統手法、細活慢工、用料大方製成此款香氣濃郁的黃金X.O.醬，鹹香兼具、滋味誘人，些微辣度更添食慾，送禮自用皆適宜。

￭ 肝臘腸

廣式臘味肝腸與臘腸，手工醃製保留肉質精華與水分，豐美口感和道地風味，相當迷人。年節送禮不可缺少象徵好運長久、福氣綿長。

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活動日期：2023年12月10日至2024年2月6日止

提貨日期：2023年12月15日至2024年2月8日止