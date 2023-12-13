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過年團圓年菜即刻上桌 JR東日本大飯店台北推常溫年菜早鳥優惠

By 台灣英文新聞
2023/12/13 17:03
JR東日本大飯店台北推常溫年菜早鳥優惠（圖／JR東日本大飯店台北）
JR東日本大飯店台北推常溫年菜早鳥優惠（圖／JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北推常溫年菜早鳥優惠（圖／JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北推常溫年菜早鳥優惠（圖／JR東日本大飯店台北）

從歡樂的12月節慶一直延伸至盛大的過年年節，JR東日本大飯店台北的凱華樓中華料理藉此時刻推出常溫年菜外賣，由資深主廚楊德興精心挑選優質食材，推出了精緻的年菜組合，讓家庭主婦能輕鬆為團圓飯宴準備豐富的年菜料理。12月31日前下單享有早鳥優惠，詳情請參閱https://reurl.cc/Wvjorx。

凱華樓中華料理的楊德興主廚擁有超過30年的料理經驗，曾榮獲中華與歐洲廚藝金牌榮耀。此次，主廚匯聚山珍海味，巧手設計了適合家庭團圓、聚餐的凱華樓常溫年菜外賣。其中包括適合15-20人份的「巨無霸佛跳牆」，售價12,888元，重達9公升的巨無霸佛跳牆內含多種豪奢食材，以金華火腿、雞腿肉、雞爪、當歸、紅棗…等十餘種食材費時熬煮，並以扁魚、紅蔥頭、紹興酒等提升濃郁香氣，經過5-6小時熬出深邃清甜的佛跳牆高湯，加上佛跳牆食材有鮑魚、蹄筋、花膠、鹿筋、黑魚皮、干貝、豬肚等食料一同煨燉奢華且豐盛。

此外，還推出了適合6人小家庭的「七福迎春闔家歡年菜組」，早鳥價8,888元(原價9,999元)，內含台灣家鄉味有6顆真材實料鮑魚、干貝、花膠、魚皮燉煮的「升官發財佛跳牆」、包含沙拉龍蝦、涼拌魚皮、鹽焗雞、煙燻臘腸、脆皮燒肉等的「五道新春涼菜」及「蒜蓉粿粉龍蝦尾」、「清蒸黃瓜石斑」、「松露煙燻排骨米糕」、「宮廷太極鮑魚脯」及「水晶燕蛋塔」等七款推薦菜色，讓婆婆媽媽都滿意。

凱華樓中華料理這次推出台式家鄉味的「升官發財佛跳牆」，可選擇冷凍宅配或常溫取貨，早鳥價2,580元(原價2,880元)，為婆婆媽媽們提供了輕鬆準備美味佳餚的選擇，讓頂級美味輕鬆帶回家，與全家人共享溫馨的團圓時光，不要錯過在2023年12月31日前訂購並付清享早鳥優惠。

更新時間 : 2023-12-13 17:25 GMT+08:00

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