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越南國旅太貴寧願出國　Google搜尋旅遊目的台灣列第1　

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 16:14
Google越南2023年度搜尋排行榜顯示，越南民眾最熱門的旅遊搜尋目的地是台灣。圖為越南網紅受邀出席交通部觀光署4月16日在河內市舉辦的...

Google越南2023年度搜尋排行榜顯示，越南民眾最熱門的旅遊搜尋目的地是台灣。圖為越南網紅受邀出席交通部觀光署4月16日在河內市舉辦的...

台灣名列越南Google旅遊搜尋目的第1名，因越南國旅熱門景點機票不斷攀升，價格可到台灣、泰國、韓國等地旅遊5天4夜，讓出國旅遊成了假期出遊的熱門選擇。

根據Google越南2023年度搜尋排行榜（Year in Search），最熱門的前10個旅遊搜尋目的地依序為台灣、泰國、歐洲、河江省（越南）、芹苴市（越南）、峇厘島、新加坡與馬來西亞、富國島（越南）、昆鳳島（越南）、邦美蜀市（越南）。

越南國內線機票價格在新冠肺炎後不斷上漲，一些國內熱門景點在旅遊旺季時，機票價格比出國旅遊還貴。

根據越南民智報（Dan Tri），今年4月底的「解放南方統一日」假期，就因從河內、海防、峴港等地往返富國島的機票太貴，要價650萬至1400萬越南盾（約新台幣8500至1.8萬元），導致旅客大幅減少。

中央社報導，越南遺產旅遊經理黎氏慧（Le Thi Tue）表示，台灣在越南旅客眼中是一個很進步的國家，且人民親切，赴台5天4夜行程大約1100萬越南盾（約新台幣1.4萬元），十分有吸引力。另外，當旅客有了台灣簽證以後，還有助於未來申請歐洲或美國等簽證。

提到台灣旅遊業需改善的軟硬體，黎氏慧指出，首先應提升住宿品質，因越南旅客到台灣就是想逛夜市，但夜市附近的住宿都很小又有些老舊，新飯店雖然較大，但離市中心較遠又貴。

另外，她也指出，台灣的「觀宏簽證」可說是台灣政府對越南的善意，但希望台灣能在申辦簽證程序上，給一些績優旅行社便利，如讓目前8天的申請時間減至5天，讓業者帶更多旅客到台灣。
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更新時間 : 2023-12-13 17:25 GMT+08:00

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