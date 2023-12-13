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護國神山是屏障也是陰影 金融時報：選民憂台灣太過依賴台積電

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 16:10
矽晶圓（圖／Unsplash_Maxence Pira）

矽晶圓（圖／Unsplash_Maxence Pira）

半導體龍頭台積電（TSMC）是台灣的驕傲，台灣的矽盾，但隨著 2024 總統大選逼近，許多選民不禁思考，政府獨厚晶片產業，真的是國家之福嗎？

台積電是全晶圓代工龍頭，是戰略資產，從美國、日本到歐洲各國，無不努力討好，盼台積電能赴海外設廠。但，金融時報指出，許多民眾對政府重押台積電，偏重支持此一產業的做法，不是沒有疑慮。

截至 12月 8 日，台積電占台股比重高達 26.8%。物理系龔姓學生 Eddie Kung 表示，政府如此仰賴台積電，但該公司之利益卻不一定符合台灣整體經濟最佳利益。

他指出，生產半導體需耗去大量能源與水資源，台積電在台灣擴廠難具永續性，也與全球減碳努力背道而馳。「要選擇 TSMC 還是氣候？不是應該在擁有大量再生能源的地點蓋晶圓廠嗎？」

根據台積電 2022 年 ESG 報告，該年海內外廠房共使用了 210.56 億度電力，相當於台灣每年用電量的 7.5%。台積電稱公司致力永續資源利用，廠房的水資源再利用比率也高達 90%。

Kung 之憂慮其來有自。台中有著全台最大燃煤發電廠，身為台中居民，飽受空汙所苦的他，對半導體帶來的環境壓力特別有切膚之痛。然而，深有同感的人比比皆是。

硬體電子工程師吳姓民眾 Wu Chun-han 表示，台灣在全球晶片製造的重要性與日俱增，卻可能引發「荷蘭病」（Dutch disease），亦即特定產業的勃興阻礙了其他產業的發展。

民眾黨總統參選人柯文哲也曾提及荷蘭病，對於科技業與其他產業二者之間的投資金額與收入差距愈來愈大，他也表示憂心。至於「五缺」問題──缺水、缺電、缺工、缺地、缺才，更一再上演。

過去兩年來，半導體占了整體出口 42%。相較之下，2016 年總統蔡英文上任時，約是 33%。台灣受惠於全球對 AI、5G 裝置高端晶片的需求，但許多傳統產業卻漸失競爭力。此外，台灣服務業人力多達 480 萬，晶片產業僅 66.3 萬，但在疫情打擊下，消費低迷，小型企業欲振乏力。

智庫中華經濟研究院副院長王健全指出，由於產業發展呈兩極化之勢，就算在經濟表現還算亮眼的 2021、2022 年，科技業以外的勞工，感受到的依舊是一片萎靡。

平心而論，蔡政府不是沒有扶植其他產業，這些年也力推智慧製造、綠能、醫療科技及國防產業。政府並提供誘因，促企業邁向產業升級，提高就業率。

王健全認為，政府做了很多，卻仍嫌不足，必須讓半導體產業的外溢效應擴散至其他產業。基於晶片與許多產業息息相關，如農業與汽車業，政府須做的是挹注更多資源，強化產業間的外溢連結。
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更新時間 : 2023-12-13 17:25 GMT+08:00

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