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台灣作家羅森赴中國發展失聯 國台辦：涉製作淫穢物品牟利

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 14:43
台灣作家羅森遭中國法辦（圖／擷自羅森微博）

台灣作家羅森遭中國法辦（圖／擷自羅森微博）

台灣網路作家羅森赴中國發展，去年下半年失聯至今超過一年，本月稍早傳出他遭中國重判 12 年，我方海基會 12 日透露家長已尋求協助，而中國國台辦 13 日證實，羅森涉製作淫穢物品圖利而獲罪，但並未說明刑期。

根據中央社，羅森本名廖孟森，擅成人輕小說、玄幻武俠主題，在中國經營網站「阿米巴星球」。網站 2022 年 9 月便無法進入，他的微博帳號最後一條發文停留在 2022 年 11 月 12 日。

國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會中表示，羅森涉及「製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」，目前正「依法」審理，但並未說明判刑細節或刑期。

海基會先前表示，會循既有管道，協助家屬促中國方面協助處理，但朱鳳蓮稱，由於海基會不承認「九二共識」，目前協商是中止的。

今年 2 月，中國公安部網安局發文批判，在中學生群體流傳的電子版玄幻小說，「竟有淫穢不堪的色情內容。」「屬於典型的披著玄幻小說外衣，實際傳播淫穢色情信息的小說。」

文中寫道，警方破獲了該作品在「河 X 小說」違規 App上銷售，背後是「組織嚴密、分工明確、共同分贓的犯罪團夥」，「廖某某和杜某某為團夥主要負責人。」

至於「廖某某」是否就是廖孟森，無法得知。

台灣作家羅森赴中國發展失聯 國台辦：涉製作淫穢物品牟利
（圖／擷自微博）
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更新時間 : 2023-12-13 17:25 GMT+08:00

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