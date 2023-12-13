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正副總統候選人政見發表會時間出爐　12月20日起陸續舉辦共4場

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 12:36
正副總統候選人電視政見發表會日程表（圖／截自中選會網站）

正副總統候選人電視政見發表會日程表（圖／截自中選會網站）

總統候選人電視政見發表會將於12月20、26、28日舉辦共3場，副總統候選人電視政見發表會為12月22日，除電視台直播外，中選會網站也會直播，並將影音檔案置於網站上供民眾隨時收看。

中央選舉委員會表示，第16任總統副總統選舉競選活動期間將近，依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。每一候選人在每場電視政見發表會發表政見的時間為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪10分鐘。

中選會指出，將在12月20、26、28日舉辦3場總統候選人電視政見發表會，分別由民視、中視、台視轉播；12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會，由公視轉播；各場次候選人電視政見發表會中選會網站也會直播、影音檔案會置於中選會網站，方便民眾收看。

另外，第11屆立法委員選舉政見發表會，將在民國113年1月3日至1月12日之間舉辦；至於原住民立法委員候選人電視政見發表會，中選會將在113年1月5日於原住民族電視台直播，上午9點為山地原住民立法委員候選人電視政見發表會，下午2點為平地原住民立法委員候選人電視政見發表會。

第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉，將於113年1月8日晚間6點首次舉辦政黨電視政見發表會，在華視直播；至於區域立委候選人政見發表會則由各地方選舉委員會辦理。

正副總統候選人政見發表會時間出爐　12月20日起陸續舉辦共4場
原住民立法委員候選人電視政見發表會日程表（圖／截自中選會網站）

正副總統候選人政見發表會時間出爐　12月20日起陸續舉辦共4場
全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會（圖／截自中選會網站）
2024總統大選
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更新時間 : 2023-12-13 17:25 GMT+08:00

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