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「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 12:36
「德國耶誕派對」將於12月15日登場。（圖／新北市觀旅局，為2022年資料照）

「德國耶誕派對」將於12月15日登場。（圖／新北市觀旅局，為2022年資料照）

新北市觀旅局今（13）日表示，「新北歡樂耶誕城」今年再度與德國經濟辦事處合作，12月15日至17日連續三日11點至22點，於新北市市民廣場舉辦「德國耶誕派對－一起享受異國氛圍」，屆時將集結超過50個德國文化特色攤位，現場不但可以品嘗德國傳統美食、甜點，還有販售各式各樣的德國禮品，營造滿滿的異國耶誕氛圍，將市民廣場打造成最道地的德國耶誕村。

「德國耶誕派對」除了帶來最具代表性的美食德國豬腳、香腸、啤酒等德式佳餚，還有德國耶誕節家家戶戶必備的德式麵包、傳統節慶蛋糕「史多倫」、薑餅、手工巧克力等各種道地美食。另外，經典熱紅酒更是必須造訪的攤位，加熱紅酒與新鮮水果混釀，搭配豐富天然香料，濃厚的微醺香氣，讓耶誕氛圍療癒身心；現場同時也提供無酒精版的「耶誕熱果汁」，讓孩童也能體驗正宗的德國風味。

新北市觀旅局表示，透過本次活動將德國的飲食、文化、耶誕氛圍帶到新北市市民廣場，不僅將是一場美食盛宴，更是一場國際間文化的交流饗宴，期望藉由「德國耶誕派對－一起享受異國氛圍」與國際的朋友加深友好情誼，創造更多美好的互動。

除了德國美食，也可以在市集找到各式德國產品，包含節慶佈置裝飾品、家電用品、服飾配件等，此外，還有許多精彩活動包含打卡換啤酒、週末的舞台表演，讓民眾不用出國就能玩遍德國。

新北市觀旅局建議民眾多利用大眾運輸工具前往會場，例如搭乘捷運板南線、環狀線至板橋站下車後，步行約5分鐘抵達新北市市民廣場。
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