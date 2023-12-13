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「最美周芷若」周海媚享年57歲 生前最後一次亮相畫面曝

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 12:09
「周海媚工作室」12日晚間證實，周海媚因病醫治無效12月11日辭世，享年57歲。（圖／截自周海媚工作室微博）

「周海媚工作室」12日晚間證實，周海媚因病醫治無效12月11日辭世，享年57歲。（圖／截自周海媚工作室微博）

據「周海媚工作室」12日晚間於微博發布的訊息，周海媚因病醫治無效12月11日辭世，享年57歲。

文中指出，「我們沉痛的告知大家： 海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」

她的母親率家人發文說，「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」

「最美周芷若」周海媚享年57歲 生前最後一次亮相畫面曝

2023年12月12日晚間，周海媚工作室證實其死訊。（圖／截自周海媚工作室微博）

據了解，11日網路上便瘋傳她的死訊，但工作人員皆拒絕回應，其友人還出面駁斥稱10日才與周海媚聯繫過，但12日晚間，粉絲等到的仍是壞消息。關於她的確切死因，工作室未對外公布，早年曾傳出她因罹患紅斑性狼瘡，但她2021年已親口反駁，澄清僅是血小板偏低，血液不容易凝固。

周海媚生前相當喜愛動物，11月10日曾為第九屆亞安大熊貓與自然電影週站台；當時的她身穿西裝懷抱熊貓玩偶，氣色紅潤，臉上更是掛著招牌笑容，沒想到卻成了她人生最後一次公開活動。

周海媚生於1966年12月6日，1985年參加香港小姐選美競賽而出道，1994年演出電視版「倚天屠龍記」走紅港台，被封「永遠的周芷若」，連原作者金庸也誇讚她最接近自己心中的周芷若形象。

近年來她演藝事業轉往中國發展，並成立個人工作室， 2014年曾演出「武媚娘傳奇」楊淑妃一角，當時已48歲的她，身材及美貌依舊，被封為「凍齡女神」。

時隔25年，2019年中國改編拍攝新版「倚天屠龍記」，這次周海媚受邀演出的角色為「滅絕師太」，初期她原本想拒絕，因當年演出的周芷若已是大家心中經典，不想破壞，但演出後美貌依然驚豔眾人，被觀眾封為「最美滅絕師太」，她不管演什麼，終究能讓觀眾留下難忘印象。

「最美周芷若」周海媚享年57歲 生前最後一次亮相畫面曝

周海媚生前最後一次公開亮相。（圖／截自周海媚工作室微博）
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香港藝人

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更新時間 : 2023-12-13 17:24 GMT+08:00

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