台灣高鐵因應返鄉投票加開91班次列車　15日開放訂票

「第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉」將於2024年1月13日舉行，為因應民眾返鄉投票的交通需求，2024年1月12日至15日，將加開91班次列車，將於12月15日開放訂票。

台灣高鐵表示，為因應服務旅客返鄉投票之需求，2024年1月12日（五）至1月15日（一）選舉疏運期間，加開91班次列車（南下41班，北上50班），總計4天提供715班次列車的旅運服務。

自12/15（五）凌晨0時起，旅客可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票。

另外，分別於1/12（五）投票日前，以及1/14（日）收假日，台灣高鐵也將各提供3班延收車次，此6車次僅提供2節（11-12節）作為自由座車廂。

高鐵公司提醒，延收車次到達部分車站的時刻，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請欲搭乘這6車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

台灣高鐵選舉疏運期間特別擴大自由座運能，投票日前夕1/12（五）15至22時、1/13（六）投票當日7至12時的南下，以及1/14（日）收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。



2024選舉疏運實施延後收班車次資訊（均配置2節自由座車廂）（圖／截自台灣高鐵網站）