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六福萬怡歡慶8周年 雙12餐飲住宿好康大回饋 Buffet下午茶 第二人只要8元 住宿超值35折

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 11:23
（圖／台北六福萬怡酒店）
（圖／台北六福萬怡酒店）

（圖／台北六福萬怡酒店）

（圖／台北六福萬怡酒店）

台北六福萬怡酒店歡慶八周年，結合雙十二購物節，推出住宿與餐飲好康優惠活動，邀請民眾一起同歡慶祝。於12月12日至12月16日推出限時快閃8周年住房專案，原價15,500元的豪華客房，超值優惠35折，只要5,499元，即可於2023年12月12日至2024年3月31日入住位於四鐵共構、坐擁城市山景的台北六福萬怡酒店豪華客房一晚，入住期間再贈送六福萬怡餐飲抵用券兩仟元，無論是暢饗南港超人氣BUFFET敘日全日餐廳，亦或是品嚐粵亮廣式料理招牌靓皮烤鴨、The Lounge大廳酒吧人氣下午茶《跟著雲朵去旅行》JC Cat籠下午茶全都適用，且二二八假期也可入住，絕對是為自己安排一趟輕旅行的超前部屬，提前購買享受獨家優惠。

此外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也針對八周年推出12月好康回饋活動，包含即日起至12月29日，於敘日餐廳官方粉絲團擷取八周年活動貼文並在用餐時出示，即可享有平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元，與平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價超值優惠，從現切爐烤牛排、高級海鮮食材、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、精緻糕點等豐富好料無限供應，若於午晚餐時段用餐，還可享受期間限定的主廚加碼位上松葉蟹，與皮酥肉嫩、鮮美雞汁完美封存的爐烤匈牙利香料火雞。敘日八周年優惠需提前致電餐廳訂位並告知使用優惠活動，優惠對象仍需加價原價一成服務費，兒童餐費已為優惠價格恕不適用。

更新時間 : 2023-12-13 11:56 GMT+08:00

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