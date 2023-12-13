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不滿資方調薪太少、違法引進外籍機師 長榮機師工會釀罷工投票

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 11:05
長榮航空董事會7日通過新機採購案，將引進空中巴士廣體及窄體客機共33架，空中巴士也在官方X網站公開長榮航空A350-1000圖示。（空中巴...

長榮航空董事會7日通過新機採購案，將引進空中巴士廣體及窄體客機共33架，空中巴士也在官方X網站公開長榮航空A350-1000圖示。（空中巴...

桃園市機師職業工會指控長榮航空十年來未合理調漲薪資、違法仲介外籍機師，調解未果，12 日宣布將於兩周內發動罷工投票。資方則駁斥工會說法，對其「不實中傷」表示遺憾。

機師工會表示，長榮航空飛行員自 2011 年以來，實質減薪逾 10%，導致國籍機師人力流失近一成，而長榮航空為填補人力，竟與違法仲介串連，大量引進外籍機師，更涉及影響飛航安全等重大議題。機師工會日前無異議通過決議，預計兩週內（年底前）正式舉行罷工投票。

勞資協商破裂

根據工會，長榮分會自 2022 年底起，就不斷透過內部溝通、協商，針對長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師等議題，要求公司正視並改善。2023 年 2 月，依《勞資爭議處理法》向桃園市勞動局提出調解，但資方堅拒任何回應或提出對案。

公司獲利可觀，飛行員實質薪資卻減10%-12%

工會說明，長榮航空公司去年一整年的稅前盈餘就已經賺了近 71 億元，到了今年，光前三季獲利就高達近 164 億元，創下歷史新高。然而，飛行員薪資自 2011 年至 2022 年，一路凍漲了超過十年。

去年在飛行員高度期待下，最後公司竟僅微幅調薪 1.5% 至 2%。光消費者物價指數（CPI）從 2011 年至今，漲幅就已近 13%，換言之，過去十多年來長榮航空飛行員實質薪資足足減薪幅度 10%-12%。

違法引進外籍機師

工會指控，實質減薪導致人力流失。根據估算，長榮航空過去一年多來，離職的國籍飛行員人數逾百人，多是具豐富民航經驗的飛行員。資方非但沒有合理調薪留才，反而與違法仲介商合作，擴大聘用外籍機師。

有關違法仲介的明確事實，桃園市勞動局已於今年 10 月，針對長期與長榮航空配合仲介外籍機師的仲介公司，以其違反《就業服務法》裁罰 30 萬。然而，直至今日，此一違法仲介公司網站上，仍可見長榮航空續引進外籍機師的職缺公告。

工會宣稱掌握證據，資方過去一年內，嘗試聘僱至少 150 至 200 人次外籍機師，然而無論是因薪資缺乏競爭力，抑或違法仲介引進之外籍機師資格與能力問題，最後僅 1/3 外籍機師留下執飛。

飛航安全

工會指控，資方輕率引進外籍機師，除導致高流動率與不穩定性，也對飛航安全造成威脅。公司近年來在各個飛航環節（無論空勤或地勤），一味壓低人力與維修成本，苛扣薪資福利，導致人力流失、短缺，從而間接導致了光今年就 6 起飛安及地安事故，造成員工喪命、受傷。工會呼籲交通部負起責任，敦促長榮航空進行全面改善。

資方回應

針對工會的指控，長榮表示遺憾，駁斥指控不實。

長榮回應稱，除 2021 年因疫情因素，每年均有調薪。2016 年進行結構調薪，2018 年與機師工會針對多項薪資福利達成協議（如：增設起落飛安獎金）。2023 年再次結構調薪，並調整外站津貼 10%。以正機師為例，自 2015 年至 2023 年，月薪加薪幅度將近 10 萬元，尚不含交通與外站津貼。

長榮指出，上週與機師工會會面時，已充分說明 2024 年薪資結構及外站津貼調整方向，將於 2023 年底前公告。

機師人力方面，長榮表示，以優先招募本國籍機師為原則，無論本國籍或外籍，均須通過公司甄試及嚴格訓練標準。長榮批評機師工會在不了解實際作業情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，惡意詆毀公司信譽。

工會列舉的2023長榮事故：

  • 2月，長榮航太於維修棚廠發生維修人員高處墜落工安死亡意外。
  • 4月，於桃園機場拖機時，321 機翼與 777 機鼻發生碰撞，造成嚴重機體損傷。
  • 6月，於日本東京羽田機場起飛前跑道外等待，與泰國航空發生擦撞。
  • 10月，長榮航勤員工上班時被工作車撞傷，導致雙腿斷裂之嚴重職場工傷意外。
  • 11月，於泰國曼谷機場，航機引擎於地停作業時遭行李櫃碰撞，造成引擎損傷。
  • 11月，於菲律賓馬尼拉機場，航機於拖機後推過程中，與菲律賓航空發生碰撞。

長榮航空駁斥稱，其中 3 起分別發生在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場，皆因外籍航空或地勤人為疏失造成，長榮已向肇事方究責與求償。另 3 起則為長榮航太 1 起、長榮航勤 2 起地安事件，兩家公司已積極改善，避免再出意外。

工會則反批，長榮航太工安意外是公司為節省成本，未購買適合機具車輛供作業人員吊掛安全繩所致。長榮航勤拖機導致航機對撞意外，是因人力短缺，訓練不足，到職第 3 天便進行拖機作業，依規定屬無照駕駛。其他空安、地安事故，係因克扣福利，教育訓練不足，追求廉價勞力，長榮歸咎他家航空公司與地勤代理問題，實屬推諉塞責。
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