WHO：非洲5國爆發炭疽病 尚比亞疫情創12年來最高

世界衛生組織（WHO）於本週一（12/11）表示，5個位在非洲東部和南部的國家爆發炭疽病疫情，今年起已有1,100多個疑似病例和20例死亡案例；此外，此次疫情更是尚比亞自2011年以來最嚴重一次，疫情蔓延至鄰國的風險高。
據VOA News（美國之音）報導，據WHO統計，肯亞、馬拉威、烏干達、尚比亞和辛巴威累計通報疑似案例已達1,166例，另有37例經實驗室確認的感染案例。此外，馬拉威目前已有1例確診個案，烏干達已知通報死亡人數13例。
WHO表示，尚比亞此次疫情是自2011年以來最嚴重一次，不排除疫情將蔓延至鄰國；截至11月20日，尚比亞已有684例疑似病例，其中有4人死亡，而該國10 個省中已有9 個省分出現確診病例，包含26人疑似食用受感染的河馬而確診。
WHO表示， 上述5個國家每年都會爆發季節性疫情，研判是多種因素造成，包含氣候危機、糧食不安全、風險認知較低，以及處理受感染的動物而遭傳染。
炭疽病小百科（資料來源／我國疾管署和美國CDC）：
炭疽病是一種由炭疽桿菌（Bacillus anthracis）引起的人畜共通傳染病，主要是發生在草食性的家畜或野生動物如山羊、綿羊、牛、馬及豬等。人類通常是因為接觸或食入受感染的動物或動物製品，或吸入大量炭疽孢子而感染，較少有與人之間互相傳播的病例，因此預防動物炭疽病的發生有助於人類炭疽病防治。
依感染途徑分型可分為四型：
- 皮膚型炭疽（Cutaneous anthrax）：
當炭疽孢子進入皮膚（通常是透過傷口或刮傷處）時，人們則會患上皮膚炭疽。 當人們處理受感染的動物或受污染動物的製品（如羊毛、獸皮或毛髮）時也會患上皮膚炭疽。皮膚炭疽最常見於頭部、頸部、前臂和雙手，會影響感染部位周圍的皮膚和組織。
皮膚炭疽為炭疽病感染的最常見形式，且被認為是最危險的。接觸後 1 至 7 天內則會引發感染，如果不予治療，多達 20 % 的皮膚炭疽患者可能會死亡；但是，若及時且接受適當治療，存活率極高。
- 吸入型炭疽（Inhalational anthrax）：
當人們吸入炭疽孢子時，會罹患吸入性炭疽。 毛紡廠、屠宰場、皮革廠等工作場所的員工在處理受感染的動物或受污染動物所製產品時，可能會吸入孢子。 吸入性炭疽最初始於胸部淋巴結處，之後蔓延至身體其他部位，最終導致嚴重呼吸困難和休克。
吸入性炭疽被認為是最致命的炭疽類型。接觸後通常在一週內感染，但是通常會持續達2個月，若不予治療，存活率僅有10-15%；若積極治療，存活率約55%。
在疾病初期症狀無特異性，似一般感冒，病徵可能包含輕微發燒、寒顫、倦怠、頭痛、咳嗽、胸悶、肌肉酸痛等，症狀可能持續 1至數天，隨後病程進展快速，突然發生呼吸困難、發紺、敗血症、休克、昏迷，可能在 24至36小時內死亡。
- 腸胃型炭疽（Gastrointestinal anthrax）：
主要因為食入未煮熟且遭炭疽桿菌污染的食物，臨床表現為口咽炭疽及腸胃炭疽，以腸胃炭疽較常見。口咽炭疽侷限於口腔，好發於頰黏膜、舌、扁桃腺及後咽壁，儘管給予治療，其死亡率仍然相當高。
口腔病灶臨床症狀包含喉嚨痛、吞嚥困難、局部淋巴結腫大及疼痛；病程進展快速，可能出現菌血症、毒血症、急性呼吸窘迫及意識改變，最後導致休克、昏迷 及死亡。腸胃炭疽可發生於食道、胃、腸的任何部位，剛開始的臨床症狀無特異性，包含噁心 、嘔吐、食慾不振、無力、輕微腹瀉、發燒及頭痛，腸道病灶亦可能發生出血、阻塞及腸穿孔，後續發生嚴重腹痛、吐血、血便，有時會併發大量腹水、毒血症及敗血症，最後導致休克、死亡。
- 注射性炭疽（Injection anthrax）：
近來在北歐海洛因注射吸毒者中發現的一種炭疽感染方式，在美國目前未有相關病例。其症狀與皮膚炭疽類似，但是感染會深入藥物注射的皮膚深層或肌肉，且傳播至全身的速度更快，更難判定和治療。