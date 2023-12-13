WHO：非洲5國爆發炭疽病 尚比亞疫情創12年來最高

世界衛生組織（WHO）於本週一（12/11）表示，5個位在非洲東部和南部的國家爆發炭疽病疫情，今年起已有1,100多個疑似病例和20例死亡案例；此外，此次疫情更是尚比亞自2011年以來最嚴重一次，疫情蔓延至鄰國的風險高。

據VOA News（美國之音）報導，據WHO統計，肯亞、馬拉威、烏干達、尚比亞和辛巴威累計通報疑似案例已達1,166例，另有37例經實驗室確認的感染案例。此外，馬拉威目前已有1例確診個案，烏干達已知通報死亡人數13例。

WHO表示，尚比亞此次疫情是自2011年以來最嚴重一次，不排除疫情將蔓延至鄰國；截至11月20日，尚比亞已有684例疑似病例，其中有4人死亡，而該國10 個省中已有9 個省分出現確診病例，包含26人疑似食用受感染的河馬而確診。

WHO表示， 上述5個國家每年都會爆發季節性疫情，研判是多種因素造成，包含氣候危機、糧食不安全、風險認知較低，以及處理受感染的動物而遭傳染。

炭疽病小百科（資料來源／我國疾管署和美國CDC）：

炭疽病是一種由炭疽桿菌（Bacillus anthracis）引起的人畜共通傳染病，主要是發生在草食性的家畜或野生動物如山羊、綿羊、牛、馬及豬等。人類通常是因為接觸或食入受感染的動物或動物製品，或吸入大量炭疽孢子而感染，較少有與人之間互相傳播的病例，因此預防動物炭疽病的發生有助於人類炭疽病防治。

依感染途徑分型可分為四型：