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聯合國決議施壓以色列停火 拜登罕見撂狠話 警告納坦雅胡勿一意孤行

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/13 09:36
2023年12月12日，加薩民房遭轟炸後的情景。（圖／路透社Fadi Shana）

2023年12月12日，加薩民房遭轟炸後的情景。（圖／路透社Fadi Shana）

美國上周才動用否決權，擋下聯合國安理會的加薩停火決議，眼看百姓處境日益危殆，聯合國再通過停火決議，持續施壓，美國雖仍表反對，總統拜登（Joe Biden）卻首次公開對以色列撂重話，呼籲總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）改變強硬路線，否則國際支持正一點一滴流失。

金融時報路透社報導，聯合國 12 日通過決議，要求加薩走廊立即人道停火，聯合國大會 193 個成員中，153 國投下贊成票，23 國棄權。美國與以色列與其他 8 國投下反對票。

美國與以色列的立場仍是，若此時停火，將助長武裝分子哈瑪斯（Hamas）坐大。聯合國的決議雖無法律約束力，但具有重要國際影響力，反映了國際對此戰事的不滿立場。

不過，加薩人道危機每日向全球放送，拜登終究無法坐視。他在一場政治募款活動中表示，納坦雅胡必須改弦易轍，再這麼無差別轟炸加薩，只會讓以國更遭孤立。拜登稱，現在「全球多數國家」仍支持以色列，包括美國與歐盟，但以國已逐漸失去國際支持。這是以巴衝突以來，拜登對極右派納坦雅胡政府最嚴厲的公開批評。

與此同時，澳洲、加拿大、紐西蘭皆呼籲加薩停火，「擊潰哈瑪一事不能以巴勒斯坦平民百姓持續受苦作為代價。」澳洲更是罕見與美國不同調，投下了贊成票。三國也支持巴勒斯坦人民自決，但不能讓哈瑪斯再度掌權。

白宮國家安全顧問蘇立文（Jake Sullivan）本周將訪以色列，獲悉以國的作戰計畫。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）亦將前往中東，協調國際合作，確保紅海商業航運安全。美方盼戰事能於 1 月進入新階段。

哈瑪斯 10 月 7 日突襲以色列以來，以國反攻已釀 18,205 死、50,000 傷。聯合國糧食計畫署表示，加薩人飢寒交迫，沒電、沒油、沒水、沒藥。加薩衛生部門指出，瘧疾、食物中毒、腦膜炎、水痘、疥瘡、呼吸道疾病等疾患，正在當地蔓延。

然而，就算交火告歇，加薩的未來仍一片渺茫。拜登表示，納坦雅胡執政聯盟是以色列有史以來最保守的政府，堅拒兩國方案。西方國家與阿拉伯國家的外交圈人士私下坦言，只要納坦雅胡一日在位，兩國方案就不可能實現。

納坦雅胡 12 日也承認，與拜登在加薩治理一事上有歧見。美國希望能由巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority，PA）接管，納坦雅胡拒絕此一提議。美方也不願以色列再插手加薩事務，但納坦雅胡堅持，以國會「無限期」在加薩安全事務扮演一定的角色，排除了國際勢力介入的可能性。

聯合國決議施壓以色列停火 拜登罕見撂狠話 警告納坦雅胡勿一意孤行
2023年12月11日，加薩難民排隊取水。（圖／路透社Mohammed Salem）
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更新時間 : 2023-12-13 11:56 GMT+08:00

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