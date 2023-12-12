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鐵道迷快看 台鐵與日本KATO合作 2024年推EMU3000模型

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/12 20:16
112年12月12日，台鐵與日本知名鐵路模型製造公司KATO進行聯名合作簽約，計劃明年底推出EMU3000商品。（圖／台鐵）

112年12月12日，台鐵與日本知名鐵路模型製造公司KATO進行聯名合作簽約，計劃明年底推出EMU3000商品。（圖／台鐵）

台鐵局為深耕鐵道文史典藏及開發文創商品，以及拓展鐵道模型市場，於今（12）日下午在夢工場台北旗艦店前，與日本知名鐵路模型製造公司KATO進行聯名合作簽約，計劃明年底推出EMU3000商品。

合作簽約儀式由台鐵局主任秘書陳裕謀與KATO公司社長加藤浩一同簽署，台鐵表示，此次的合作將為日台鐵道模型產業帶來嶄新的里程碑，雙方將致力共同推動鐵道模型周邊的發展，並希冀能吸引更多鐵道迷及火車模型愛好者，一同分享鐵道模型趣味，將「鐵道模型趣味」推廣至全球。

台鐵說明，KATO於1957年設立，專注於鐵道模型生產及銷售已有65年歷史，由於第1代社長熱愛鐵道，考量當時金屬製火車精密模型造價昂貴，於1965年首次推出塑膠材質N規鐵道模型，模型全部在日本製造具有較高工藝。KATO品牌在國際上具有一定知名度，和海外合作如美國、瑞士、德國、英國等鐵道公司合作推出外國車款精密模型商品。

KATO公司首次與臺鐵合作希望通過EMU3000列車本身的特殊性，可以讓更多鐵道車迷藉EMU3000為契機，了解台灣現代鐵道文化，搭建日台的鐵道交流橋樑，吸引車迷們親自乘坐體驗，進而達到鐵道觀光宣傳效果。

台鐵與KATO公司合作，首波預計於113年12月推出EMU3000(紅線)基本組、增結組、EMU3000(綠線)基本組及增結組等4項模型商品，後續也將推出其他車款和台鐵入門套組之火車精密模型組。
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