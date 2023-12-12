A降B升、腺病毒佔比增！羅一鈞：春節期間恐爆B流疫情

衛福部疾病管制署今（12）日表示，第49週（12/3-12/9）門急診類流感就診人次為44,633人次，近期呈下降趨勢，但流感有型別轉換的趨勢，不排除春節期間可能會有一波B流疫情，呼籲民眾盡速接種疫苗，以提升保護力。

疾管署說明，上週(12/5-12/11)新增14例流感併發重症 (2例A型H1N1、11例A型H3N2、1例B型)，年齡介於20多歲至90多歲，均未接種流感疫苗，其中13例具慢性病史；另新增3例死亡 (均為A型H1N1)，年齡介於30多歲至70多歲，均具慢性病史，其中2例未接種流感疫苗。

本流感季自今(2023)年10月1日起截至 12月11日累計196例 (81例A型H1N1、107例A型H3N2、1例A型未分型、7例B型))，年齡層以65歲以上長者為多(占61%)，95%未接種流感疫苗，85%具慢性病史；其中死亡31例 (18例A型H1N1、12例A型H3N2、1例B型)，均未接種流感疫苗且具慢性病史。

疾管署發言人羅一鈞於下午例行記者會上表示，近來國內呼吸道疫情處於低點，上週就診人次創過去幾週的新低，但觀察到兩個現象，包含流感型別有轉變的現象，A型流感病例減少，但B流有逐漸上升趨勢，因此不排除春節期間可能會有一波B流疫情，仍有待觀察。

羅一鈞說，另一現象為近來腺病毒病例數佔比增加，已超越流感，小朋友易有高燒、結膜炎和扁桃腺炎等病徵，提醒臨床醫師要多加注意病毒轉換情形。

疾管署表示，截至12/11，國內公費流感疫苗已接種609.8萬劑，賸餘約50萬劑，其中65歲以上長者(含機構對象)共211.0萬人已接種，接種率50.4%。全國各縣市當中，已有宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、澎湖縣等六縣市率先達標(55.7%-64.3%)，籲請符合公費流感疫苗接種對象之民眾儘早完成接種，以獲得足夠保護力。