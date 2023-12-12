肉控注意！台灣BELLINI熱熔起司漢堡排獨家吃法　酪梨、明太子配多汁牛肉超療癒

肉控注意！BELLINI PASTA PASTA 聯手 MOLINO推出熱熔起司漢堡排，共有明太子洋芋泥、鮮酪梨帕達諾起司、 厚切培根番茄三種口味！每份漢堡排皆附義式麵包及MOLINO手工彩色貝殼麵，一起來看獨家推薦吃法！

日本三澧餐飲集團料理顧問「伊藤」先生特別前來台灣為喜愛漢堡排的消費者帶來三款漢堡排，混和3款起司、北海道鮮奶油、牛乳調配而成還原東京風味的起司醬，漢堡排選用美國牛肉搭配碎洋蔥和簡單的鹽、胡椒調味，透過主廚的巧手拍打，以高溫油煎1分鐘鎖住肉汁後直接放入烤箱高溫烘烤15分鐘，將洋蔥舖墊於高溫加熱的鑄鐵鍋上，於上桌時在桌邊淋上熱熔起司醬，冒著熱氣騰騰的奶香撲鼻非常療癒。

重口味者愛好者可嘗試「明太子洋芋泥漢堡排」，嚴選日本福岡明太子每份漢堡排約有20g厚重，炙燒後增添明太子濃郁的香氣，搭配明太子洋芋泥與多汁牛肉漢堡排及起司醬，口中充滿著濃郁明太子的滋味，風味層次明顯特別適合喜愛明太子的朋友品嚐，是款大人風味的漢堡排，一份售價650元+10%。

「鮮酪梨帕達諾漢堡排」走清爽路線，號稱超級食物的酪梨不僅有豐富的礦物質，還有多種維生素A、C、E、B6、維生素B12，熟成新鮮酪梨口感有如奶油般絲滑，香氣清新自然，搭配牛肉漢堡排十分解膩，售價為580元+10%。

小朋友也愛的「厚切培根番茄漢堡排」使用台灣豬肉的厚切培根口感厚實，搭配牛番茄熬煮的番茄醬汁與起司醬微酸甜的滋味在口中化開，適合各年齡層，售價為550元+10%。

品牌推薦吃法：1.可先單吃漢堡排搭配起司醬品嚐多汁牛肉與起司醬香濃的滋味 2.與美味主配料一同食用 3.將義式麵包沾附起司醬或拌入貝殼麵，口中充滿清新乳香在味蕾中縈繞的美味。

熱熔起司漢堡排自即日起至2024年1月14日在BELLINI Pasta Past販售。