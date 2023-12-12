台灣「最低工資法」三讀通過　違者最高可罰150萬並公布姓名

總統蔡英文2016年提出訂定「最低工資法」政見，至今已過7年，才終於三讀通過。「最低工資法」明定，消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，也需設立研究小組，勞雇雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高可罰新台幣150萬元，並公布姓名。

根據「最低工資法」，中央主管機關應設最低工資審議會，審議最低工資，委員共21人，由勞動部長擔任召集人，並為當然委員，其餘委員包括勞方7人，資方7人，學者專家4人，以及經濟部及國發會代表各1人，任期為2年，期滿得續聘，均為無給職。

條文明定，最低工資應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，得參採指標包括，勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

條文也明定，審議會也設置研究小組作為幕僚單位，研究最低工資審議事宜，小組之組成包括，專家學者6人，其中4人由審議會之專家學者擔任，其餘由中央主管機關遴聘，中央主管機關、國發會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派1人。

研究小組每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況的影響報告，並於審議會召開會議30日前，就審議參採資料提出研究報告及調整建議。

罰則部分，若違反最低工資規定，可罰新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬，並公布該事業單位或業主名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期改善，未改善者按次處罰。