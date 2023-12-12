新北金牌農村出爐　以永續生態理念推動農村再生

新北市農業局於今(12)日辦理新北市第三屆金牌農 村競賽頒獎典禮，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出， 由副市長劉和然代理市長頒獎，感謝社區為發揚農村特色努力耕耘， 以永續生態理念推動農村再生， 並期許本屆金牌得主三芝關懷社區協會、 平溪區紫東社區發展協會以及龍安社區發展協會代表新北市出賽農村 水保署全國金牌農村競賽，能夠再創佳績！

新北市農業局表示，本次競賽依農村生產、生活、 生態以及未來性共四大面向進行評分， 生產面包含農村的產業是否開創了在地長期的就業機會、 產業的永續性，以及是否深耕到教育層面進而向大眾推廣； 在生活面上， 社區需要打造友善長者的生活環境以及青年人力參與農村發展； 在生態面上，社區在生態系統的保育與恢復， 進而延伸到環境教育以及淨零減碳的具體行動等， 都是本次競賽的評審項目。

頒獎典禮由今年通過核定成為農再社區的雙溪區長源社區「 柑腳阿嬤森巴舞團」表演拉開序幕，展現農再社區的熱情與活力。 本次競賽獲選金牌農村的三芝關懷社區協會，於106年曾以三芝共 榮暨安康社區代表新北市參加首屆全國金牌農村競賽， 並榮獲全國金牌農村的殊榮。社區逐年擴大友善環境耕作面積， 目前已達71公頃，營造友善生態的農業環境， 在本次競賽生態面上評分最高，搭配社區以協會名稱「 三芝關懷社區協會」經營的友善環境耕作品牌，提高農產品價值， 逐年增加農戶收益，同時減少休耕梯田，推動里山倡議， 維護社區生態多樣性。社區理事長吳思瑋表示， 起先要讓民眾共同參與社區事務是一項挑戰，苦思過後學習運用SW OT分析找出每位社區成員的優缺點與目前面臨可改變的機會， 再運用心理學家馬斯洛的需求理論， 循循善誘讓大家都有發揮的舞台， 創造蝴蝶效應啟發每個成員的潛能， 也讓整個社區變得更加團結有力量。

平溪區紫東社區發展協會積極推動台灣特有種豔紅鹿子百合復育，在 10戶志同道合的花農十年來的細心栽種下， 社區內的種苗復育已超過1,000株， 每年社區也都會舉辦花展邀民眾來參觀。 在夏季豔紅鹿子百合盛開時，為平溪區增添了美麗的風景； 社區除了積極復育螢火蟲等生態外，更跨域合作整合在地養蜂產業， 以其豐富的資源推展生態及農業教育， 在本次競賽生產面上評分最高， 並活化已廢校的平溪國小東勢分校用地， 打造成生態傳承與文化導覽據點， 提供螢火蟲及養蜂採蜜導覽體驗活動，推動草編及鑼鼓陣文化。 社區總幹事潘俊青表示，讓社區產業足以支撐居民收入來源， 不是只賣農產品，而是要讓整個生產過程都能賺錢， 才能讓大家在紫東社區安居樂業。

龍安社區發展協會座落在平溪區十分車站旁，結合自然生態、 百年鐵道文化及社區和礦業歷史文化， 成功整合國際知名的天燈活動，發展出多樣性的旅遊型態。 社區充滿活力的年輕幹部，運用網路行銷能力， 經營破萬人追蹤的臉書「嘻哈平溪」社群品牌， 讓不分年齡的社區人，都有機會成為關鍵KOL， 推廣平溪的網路形象，建立顧客忠誠度，更建立地方導覽團隊， 創造在地就業機會及創業青年洄游，在競賽的生活面上獲最高分。 社區理事長也積極向企業募資，於年節時送餐給偏遠的貧困家庭， 創造過節儀式感， 讓貧困家庭的老人家與小朋友能感受節慶的快樂氣氛與幸福感。

劉和然表示，新北市轄區內18個農村再生社區，各有特色亮點， 本屆獲得金牌的三芝關懷社區協會、 平溪區紫東社區發展協會以及龍安社區發展協會表現尤為優異， 分別從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展， 也期許金牌農村社區在推動韌性農業、環境生態復育， 以及跨域合作創造農村在地就業機會成功經驗能成為新北市的模範， 帶領其他社區共同成長，為新北再添金牌榮耀。