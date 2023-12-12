新北市2024運動教練形象月曆發表　致敬基層運動教練

新北市今(12)日舉辦2024年新北運動教練形象 月曆發表會， 邀請來自各校各種類運動教練穿著專項運動服裝擔任模特兒， 手持個人月份形象看板輪番亮相；教育局長張明文出席表示， 教練月曆邁入第4年，除了展現專項運動的力與美， 也收錄了優秀教練們的座右銘，增添知性溫度，並正式發表2024 新北市運動教練形象月曆。

2024教練月曆的拍攝由三多國小及板橋國中統籌， 拍攝地點擴及碧華國中、明德高中戶外運動場及微風運河水域， 共含括14項運動種類，並同步拍攝影片。 本次發表會中的另一個活動高潮是邀請樹林高中跆拳道教練張婉貞及 光復高中射擊教練陳弘振分享教練生涯帶隊經歷。

張婉貞教練表示，非常感謝新北市30年的培育， 自己從基層選手開始一路到樹林高中專任運動教練及青少年國家隊教 練， 這次教育局教練月曆的拍攝是對長期耕耘基層教練們正面的肯定； 擔任教練其實就是陪伴孩子成長！除了教授專業技術、體能、 學科及生活常規等， 還必須了解每位選手的個性及特質做差異化教學；過程雖然辛苦， 但當看到選手成長及站上頒獎台的時刻， 一切的努力及付出都值得了。 期盼未來在各方的努力下持續讓新北市選手站上國際舞台發光發熱。

田徑選手出身的陳弘振教練專攻3000公尺障礙賽，師承「 超馬推手」潘瑞根。退役後偶然至林口高中參訪射擊隊， 發現射擊有機會進軍亞奧運，因此7年前促成光復高中國中部射擊隊 成立，從體育課堂尋覓璞玉選手，從零開始慢慢雕琢。 因射擊是以技術為基礎、以心理為主導、以體能為保障、 以智能促發揮，以靜求穩、以穩求準，以準取勝的技能種類， 教練須評估比賽的困難，訓練選手沉著冷靜，並制定相應對策； 起初校內草創期並無靶場， 放學後教練風雨無阻載選手往返林口高中靶場訓練， 且射擊的槍枝及子彈等設備所費不貲，感謝教育局大力支持， 每年持續添購射擊設備，且去年完成學校靶場建置， 讓教練和選手不用再舟車勞頓，每日訓練時間也變得更加穩定。

教育局表示， 新北市各學制及各運動種類展現的競技運動成績有目共睹， 而每項令人稱羨的團隊殊榮及每個光鮮亮麗的運動選手背後， 都是一群運動教練無怨無悔的付出，他們憑藉自身對運動的熱情、 專業與活力，為新北在地選手提供源源不絕的動能。 為了讓大家看見發光發熱選手們背後令人感佩的教練群， 特別推出深具典藏價值的運動教練形象月曆， 向勞苦功高的教練們致敬，也期許教練們調教出更多優秀選手， 扎根新北，創造巔峰。

2024運動教練形象月曆將會發送到所有體育重點學校， 也歡迎想要索取的朋友們，可以上「新北學Bar」 臉書粉絲專頁按讚、留言加分享，就有機會抽中月曆喔！

新北市2024運動教練形象月曆。（圖／新北市教育局）