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「我們又來了！」　日電貿5年捐10輛復康巴士給新北市

By 台灣英文新聞
2023/12/12 17:00
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

專門從事電子零組件銷售及代理的日電貿股份有限公司，12日由副董事長李坤蒼率總經理于耀國捐贈2輛復康巴士給新北市政府。李坤蒼說，有次在新店看到日電貿捐贈的復康巴士正在接一位身障者和家屬上車，當下很感動，認為車輛交給市府，市府認真在執行，非常的放心。

「我們又來了！」副董事長李坤蒼表示，董事長周煒凌以「誠信、服務、成長、共榮」為創業理念，公司位在新北市新店區，但集團布局在全球，為台灣最大被動元件代理商，期望善盡社會企業責任，在公司盈餘和能力範圍內，會持續捐贈。他還稱許新北市政府，公司只是捐車，市府卻須負擔油料、維修和營運成本，才能將愛心散播出去。

新北市政府秘書長邱敬斌代表受贈，他表示，日電貿從2019年起響應好日子愛心大平台捐贈復康巴士，迄今5年共捐贈10輛。不僅如此，日電貿在疫情嚴峻期間，也曾陸續提供救災物資。2021年添購200萬的拋棄式隔離衣、連身式防護衣及防毒面具等防疫物資，2022年捐款300萬元給消防局添購救災裝備器材。

邱敬斌也感謝日電貿同時支持新北市圓夢計畫，捐贈獎助學基金，讓清寒學生得以安心向學圓夢，也鼓勵弱勢家庭學生多元學習。尤其李坤蒼還擔任圓夢基金會的委員，既出錢又出力，令人感佩。

更新時間 : 2023-12-12 20:07 GMT+08:00

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