臺灣證券交易所：全體上市公司112年11月份當月營收較111年同期成長3.85％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計914家及79家，共計993家皆已於2023年12月11日前完成2023年11月營收申報作業。

依據上市公司公告2023年11月營收顯示，本（11）月份全體上市公司營收總計3兆2,945億元，較2022年同期成長1,220億元（3.85%），營收成長公司共476家，衰退公司共517家。另累計1至11月全體上市公司營收總計33兆6,760億元，較2022年同期衰退3兆3,095億元（-8.95%），營收成長公司共346家，衰退公司共647家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（11）月份營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動淨利益與兌換利益影響及受惠購物節等商機，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，致本月較111年同月成長；當（11）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，運動休閒業因代工客戶調整庫存且去年基期較高，水泥工業受中國房地產景氣不佳使水泥需求低迷影響，致本月較2022年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2023年11月營收成長較大之產業，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，資訊服務業受惠雲端、金融及零售業軟硬體建置需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，光電業受市場需求下滑，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。