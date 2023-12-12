照片遭國民黨用來行銷政見 葛來儀：不要亂用，我沒支持侯友宜

華府兩岸事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）11 日在 X 貼出了一張照片，是國民黨總統參選人侯友宜與她的合照，卻壓上了其政見，似有暗示她支持侯的意味。對此葛來儀深表不滿，要求撤圖。

照片中，二人笑得燦爛。文字內容是侯友宜的政見：睦鄰政策，印太先行。以及政策的細節內涵。葛來儀標註了國民黨與侯友宜，說道：「請勿用我的照片或我的言論，暗指我為侯市長背書。我並沒有。」

在她表達不滿後，國民黨與侯友宜已撤圖。

根據中央社，侯辦發言人李利貞表示，國防外交政策記者會使用了侯訪問美國期間的照片當背景，對於造成誤解表達歉意。侯友宜 12 日透過媒體，再度表達歉意，他稱非常尊敬葛來儀，訪美時有機會與她交流，充滿感謝。

國民黨團首席副書記長李德維酸，大家都清楚「葛來儀親綠」，怎會支持侯友宜，「怕是多慮了」。

事實上，由於葛來儀時常點評兩岸問題，先前也曾與民眾黨總統參選人柯文哲槓上。今年 6 月，葛來儀在 X貼文，批評柯文哲曲解她的言論，更要求柯文哲停止談論她。對此柯回嗆，「妳不要扯我名字誰理妳？她以為自己多重要？」



葛來儀不滿照片遭濫用（圖／葛來儀Ｘ）