照片遭國民黨用來行銷政見 葛來儀：不要亂用，我沒支持侯友宜

華府兩岸事務專家葛來儀(Bonnie Glaser)11 日在 X 貼出了一張照片,是國民黨總統參選人侯友宜與她的合照,卻壓上了其政見,似有暗示她支持侯的意味。對此葛來儀深表不滿,要求撤圖。

照片中,二人笑得燦爛。文字內容是侯友宜的政見:睦鄰政策,印太先行。以及政策的細節內涵。葛來儀標註了國民黨與侯友宜,說道:「請勿用我的照片或我的言論,暗指我為侯市長背書。我並沒有。」

在她表達不滿後,國民黨與侯友宜已撤圖。

根據中央社,侯辦發言人李利貞表示,國防外交政策記者會使用了侯訪問美國期間的照片當背景,對於造成誤解表達歉意。侯友宜 12 日透過媒體,再度表達歉意,他稱非常尊敬葛來儀,訪美時有機會與她交流,充滿感謝。

國民黨團首席副書記長李德維酸,大家都清楚「葛來儀親綠」,怎會支持侯友宜,「怕是多慮了」。

事實上,由於葛來儀時常點評兩岸問題,先前也曾與民眾黨總統參選人柯文哲槓上。今年 6 月,葛來儀在 X貼文,批評柯文哲曲解她的言論,更要求柯文哲停止談論她。對此柯回嗆,「妳不要扯我名字誰理妳?她以為自己多重要?」



葛來儀不滿照片遭濫用(圖/葛來儀X)

@kuomintang @houyuih Please do not use my photo or my statements in ways that suggest I have endorsed Mayor Hou. I have not. pic.twitter.com/FadBweHPyz