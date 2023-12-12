以色列防長：已有數百名哈瑪斯成員投降　正向我們述說著「有趣的故事」

以色列國防部長表示，哈瑪斯成員幾乎全被以軍趕出了加薩走廊，近日已有數百名哈瑪斯成員投降。

以色列時報等當地媒體報導，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在記者會上表示，以色列軍隊已包圍哈瑪斯在賈巴利亞（Jabaliya）與什賈亞區（Shejaiya）的兩處據點，「一直以來被認為是無敵的、為與我們戰鬥而準備多年的哈瑪斯即將瓦解」。

加蘭特表示，近幾日有數百名哈瑪斯成員向以軍投降，在這之中有些人參與了10月7日的突襲行動，並強調「無論是誰，只要投降，就可以保住性命」。

加蘭特還說道「他們在說非常有趣的故事」，似乎是在暗示著，他們正從遭俘擄的哈瑪斯成員那蒐集內部情報。

加蘭特也向哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）喊話，哈瑪斯所有高級指揮官和基層隊員的命運都是一樣的，投降或死亡，沒有第三個選項。

另外，加蘭特也就國際社會的停戰要求表示，一旦達成目標，戰爭就會結束，至於美國的要求，他們也會認真看待，並與內閣一起討論。

對於是否還有可能再以人質及囚犯交換為條件休戰，加蘭特回道，他認為以軍越是加強軍事壓力，對方就越會提出其他與人質交易相關的提案，若有提案，他們會進行討論。

根據美聯社報導，以色列多次表示，在完全解散哈瑪斯的軍事力量，以及收回全部人質前，會持續在加薩地帶展開攻勢；而哈瑪斯也堅決表示，若不能實現全面休戰，就不會再釋放人質。

哈瑪斯目前扣留的人質為137人，但據以色列推測，這當中已有20人死亡。

由哈瑪斯管理的加薩走廊衛生部表示，自10越7日衝突開始至今，當地已有1萬8千多名居民死亡。