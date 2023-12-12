18年來首見死亡案例 5旬男遊奈及利亞染瘧疾 多重器官衰竭病逝

18年來首見瘧疾死亡病例！衛福部疾病管制署今（12）日公布證實這名個案為境外移入病例，由於瘧疾主要透過蚊子叮咬傳染，考量疫後旅遊持續復甦，提醒民眾出國前應是先了解目的地的疾病流行情況，並根據自身的健康狀況於2至4週前進行預防接種，旅行期間也應採行防蚊措施，以降低感染風險。

疾管署林詠青防疫醫師表示，個案為50多歲本國籍男性，今(2023)年10月中旬至11月下旬曾至奈及利亞約24天，但未服用瘧疾預防用藥；返台2天後出現高燒、寒顫等症狀，隔天到診所就醫，但症狀未改善，且出現胸悶、胸痛、噁心想吐、食慾不振、呼吸困難、冒冷汗等症狀。

個案到醫院就醫發現有心悸、低血壓，且因有發燒，醫師懷疑有敗血症，檢驗發現血小板降低、肝功能異常、黃疸與發炎指數偏高情況，但登革熱、流感快篩都陰性，且收治住院後病程變化快，有頭痛、頸部僵硬與意識變差狀況。

林詠青說，因個案有非洲旅遊史，醫師懷疑有瘧疾可能，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，且已具重症跡象，經通報檢驗於12月1日確診感染惡性瘧，隔日個案血壓偏低且現多重器官衰竭、腦水腫及敗血性休克等症狀，病況惡化後不幸死亡。

疾管署疫情中心李佳琳副主任指出，瘧疾為我國第二類法定傳染病，是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

李佳琳說，依疾管署監測資料顯示，國內今年截至12月11日共計5例瘧疾病例，均為境外移入，較過去三年(2020-2022年)同期為高，分別為4例外國籍及1例本國籍，檢出病原體分別為間日瘧3例及惡性瘧2例，感染國家為衣索比亞2例、象牙海岸、印度及奈及利亞各1例，其中1例死亡。

國內自2014年以來累計73例確定病例，均為境外移入，年齡以21至50歲為多(占67%)，各月均有發病個案，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

台大醫院旅遊醫學教育訓練中心盧佳文執行長建議，國人出國旅遊前，應先查看疾管署網站「國際旅遊處方箋」，了解目的地的疾病流行情況，並根據自身的健康狀況和旅遊計畫，於2至4週前到國內32家合約醫院的旅遊醫學門診進行專業諮詢，包含預防或用藥接種或者慢性病用藥等。

同時也特別提醒將前往瘧疾高風險的地區旅遊，例如非洲、南亞、中南美洲等，建議在旅行前諮詢醫師意見及取得預防用藥，並在旅行前、旅途中及返國後依照醫囑使用瘧疾預防藥物，旅行期間也應採行防蚊措施，以降低感染瘧疾的風險。

疾管署再次提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，建議國人出國旅遊前應完成新冠XBB疫苗及流感疫苗接種；而若前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

在旅遊途中，也應落實良好衛生習慣及個人防蚊措施，以減少感染和傳播的可能性；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網，或撥免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。