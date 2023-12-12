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邰智源批砍樹設吸菸區 中正紀念堂駁二者無關、12/12起全面禁菸

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/12 12:27
中正紀念堂（圖／臉書中正紀念堂）

中正紀念堂（圖／臉書中正紀念堂）

藝人邰智源 11 日批中正紀念堂砍樹設吸菸區，中正紀念堂旋即駁斥，砍樹是因樹木遭感染，而吸菸區早已設之多年，但在一片爭議聲中，管理處 12 日從善如流，宣布即日起全面禁菸。

邰智源 11 日在 Instagram 貼文指出，「全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，有關單位居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐。」

對此批評，中正紀念堂管理處連兩日發聲明回應，指花圃內榕樹遭受褐根病菌感染，此病是樹癌，無法根除。為避免高大樹木無預警傾倒，危及民眾及建物的公共安全，經農業部林業試驗所確認後，進行樹木伐除及土壤消毒，以維護園區其他健康樹木，避免感染，並於周邊公告周知，讓民眾了解處置的原因。

管理處強調，吸菸區之設置無涉褐根病樹木移除。中正紀念公園是戶外室外場所，2009 年依教育部（當時主管機關）函示，因應《菸害防制法》新規定上路，研議設置吸菸區之可行性。

原本在園區大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區三處設置吸菸區，後考量吸菸區與非吸菸區太靠近，難以區分，故於 2022 年 2 月，將三處吸菸區地點變更為兩處（大忠門左側海芋區及棋藝區）。經再檢討，園區僅剩棋藝區「吸菸區」一處。

雖已聲明吸菸區設置與砍樹無關，管理處仍決定維護園區休憩完整性，營造無菸公園環境，於 12 月 12 日起，取消吸菸區，中正紀念堂全面禁菸。

邰智源批砍樹設吸菸區 中正紀念堂駁二者無關、12/12起全面禁菸

邰智源批砍樹設吸菸區 中正紀念堂駁二者無關、12/12起全面禁菸
中正紀念堂全面禁菸（圖／中正紀念堂管理處）
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