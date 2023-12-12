金正恩出席北韓婦女大會落淚　外媒：已不是他第一次哭

北韓領導人金正恩日前參加第5屆全國婦女大會，被捕捉到在勞動黨秘書李日煥報告的過程中拭淚，引發外媒的關注。

美國經濟媒體「Business Insider」10日報導指出，作為獨裁者，金正恩的眼淚是十分罕見的，幾乎沒有獨裁者會在被支配者面前流淚，即使是民主主義國家的領導人，在人民面前掉淚就已是足以成為媒體頭條的罕見時刻。

金正恩在第5屆全國婦女大會開幕致詞中表示，現在的社會有很多事情需要母親們的力量，將防止出生率減少、兒童照護與教育等是為共同解決的課題。

雖然北韓的總和生育率比低於1人的南韓還高上許多，但也是自2014年的1.885人下降到去年的1.79名，逐漸減少。

報導也提及，這並非金正恩第一次在公開場合落淚。

金正恩在2011年父親金正日的葬禮上，也被捕捉到淚流不止的樣子；2020年10月勞動黨建黨75週年所舉行的閱兵儀式演講中，也公開了金正恩拭淚的影片，他稱覺得自己為國家所作出的努力還不夠。

日本「朝日新聞」先前也報導，一名2018年熟悉北韓情形的脫北者透露，金正恩曾在勞動黨高層幹部面前落淚，感嘆自己無法改善北韓虛弱的經濟。

另外，金正恩在去年參加他的恩師、人民軍元帥玄哲海的葬禮時，也在瞻仰遺容時流下眼淚。