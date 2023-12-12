抽象大師台北101大型沉浸式展演　跨界生成藝術、劇場設計早鳥票開搶

台灣抽象藝術大師江賢二將於双融域舉辦沉浸式展演，早鳥票優惠將於14日截止。

現年80歲的江賢二早年旅居法國及紐約創作，2020年於北美館舉辦回顧展造成轟動，現居住台東並成立江賢二藝術園區，熱愛跨界的他曾與時裝設計師合作，現在又再度挑戰自我，與劇場導演王奕盛、及新銳生成藝術家吳哲宇合作，推出大型展演《RE：江賢二》數位冥想，將於12月22日開幕。

展覽以凝視、創造、迴響為概念規劃三大展區向大師致敬，把金樽美麗的風景帶到台北101，透過表演藝術、數位藝術與江賢二作品對話，打造冥想空間讓旅客沉澱心靈。此次展覽的契機來自宏碁創辦人施振榮邀約在其領軍的双融域展出，江賢二一口答應，「我很愛跟年輕人玩，一聽到新科技結合藝術就很高興，甚至興奮到睡不著覺，和別人合作是我每天起床的動力。」

江賢二限量典藏套票收錄其經典作品－比西里岸之夢、巴黎聖母院、銀湖、德布西-鍵盤和本次的主視覺，二款限量1000套，每套售價新台幣999元；場館號召公司企業機構支持「美學教育觀展計劃」，以一萬元為單位，攜手台新銀行公益慈善基金會共同合作，邀請或媒合社福機構、公益團體及偏鄉學校觀賞展覽，達到推廣美學教育的目的，詳情可聯繫02-2701-8568。

單人票券原價380元，自即日起至12月14日購買享早鳥優惠， 早鳥双人套票優惠到12月21日，最新消息請持續鎖定台灣英文新聞。



江賢二光影沈浸展典藏票。（圖／科文双融）