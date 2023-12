斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制

戰火無情,品牌不可以無情。知名西班牙快速時尚品牌 Zara 新行銷主題惹來一身腥,頹圮的布景風格加上假人殘肢,挨轟是嘲弄加薩正在受苦受難的巴勒斯坦人,網路掀起一片抵制潮,也凸顯了此衝突之爭議敏感。

路透社、新聞週刊報導,成為眾矢之的的產品系列名為「工作室」(Atelier)。行銷照片中,一名模特兒處在一間灰白工作室中,呈現的意象有:假人、殘軀、殘肢、白布、木箱、殘壁、落漆、身著白衣的男子助理。

風格透露出濃濃的「喪」感,其中一張這片,模特兒扛著全身裹在白布中的假人,更是讓伊斯蘭網民暴怒,痛批這根本是指涉加薩戰火下的屍身。短短幾日,網路已興起一片 Zara 拒買潮 #BoycottZara。

一支影片特別提到,穆斯林死後會裹在白布(Kaffan)中,Zara 廣告毫不尊重文化,有斷瓦殘垣、白布裹屍、棄置地上無從收斂、棺材等等的隱射,不可能是無心之過,絕對是刻意為之。

事件發酵後,Zara 已將最爭議的數張照片從網站與 App 刪除,但其他照片仍可見於 Instagram。Zara 母公司 Inditex 並未回應抵制問題,僅稱 Atelier 系列是 7 月發想,9 月拍攝完成。 Zara 強調,此一系列的靈感來源是過去數百年來的男裝訂製傳統。

武裝組織哈瑪斯是於 10 月 7 日突襲以色列,從而引爆以巴戰爭。

這已非 Zara 首次涉入巴勒斯坦與以色列的對立情結。今年稍早,以色列 Zara 經銷商老闆在一次活動中,宴請了極右派政治人物、國家安全部長 Itamar Ben Gvir。

2021 年,模特兒 Qaher Harhash 在 IG 發表了支持巴勒斯坦的言論,之後就收到 Zara 一名主要設計師傳私訊,內容對巴勒斯坦人民極盡鄙視,「若你們的人民能有點教育水準,就不會把以色列幫忙加薩出資建造的醫院與學校炸了。」相關歧視訊息遭公開後,同樣激起了一波抵制潮。模特兒宣稱設計師後又傳訊道歉求饒,擔憂工作不保、孩子安全,但他拒絕原諒。

