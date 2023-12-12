斷垣殘壁、敗軀殘肢、白布裹屍？Zara新廣告遭批隱射加薩戰火 網民憤而抵制

戰火無情，品牌不可以無情。知名西班牙快速時尚品牌 Zara 新行銷主題惹來一身腥，頹圮的布景風格加上假人殘肢，挨轟是嘲弄加薩正在受苦受難的巴勒斯坦人，網路掀起一片抵制潮，也凸顯了此衝突之爭議敏感。

路透社、新聞週刊報導，成為眾矢之的的產品系列名為「工作室」（Atelier）。行銷照片中，一名模特兒處在一間灰白工作室中，呈現的意象有：假人、殘軀、殘肢、白布、木箱、殘壁、落漆、身著白衣的男子助理。

風格透露出濃濃的「喪」感，其中一張這片，模特兒扛著全身裹在白布中的假人，更是讓伊斯蘭網民暴怒，痛批這根本是指涉加薩戰火下的屍身。短短幾日，網路已興起一片 Zara 拒買潮 #BoycottZara。

一支影片特別提到，穆斯林死後會裹在白布（Kaffan）中，Zara 廣告毫不尊重文化，有斷瓦殘垣、白布裹屍、棄置地上無從收斂、棺材等等的隱射，不可能是無心之過，絕對是刻意為之。

事件發酵後，Zara 已將最爭議的數張照片從網站與 App 刪除，但其他照片仍可見於 Instagram。Zara 母公司 Inditex 並未回應抵制問題，僅稱 Atelier 系列是 7 月發想，9 月拍攝完成。 Zara 強調，此一系列的靈感來源是過去數百年來的男裝訂製傳統。

武裝組織哈瑪斯是於 10 月 7 日突襲以色列，從而引爆以巴戰爭。

這已非 Zara 首次涉入巴勒斯坦與以色列的對立情結。今年稍早，以色列 Zara 經銷商老闆在一次活動中，宴請了極右派政治人物、國家安全部長 Itamar Ben Gvir。

2021 年，模特兒 Qaher Harhash 在 IG 發表了支持巴勒斯坦的言論，之後就收到 Zara 一名主要設計師傳私訊，內容對巴勒斯坦人民極盡鄙視，「若你們的人民能有點教育水準，就不會把以色列幫忙加薩出資建造的醫院與學校炸了。」相關歧視訊息遭公開後，同樣激起了一波抵制潮。模特兒宣稱設計師後又傳訊道歉求饒，擔憂工作不保、孩子安全，但他拒絕原諒。

"Maybe if your people were educated then they wouldn’t blow up the hospitals and schools that Israel helped to pay for in Gaza"



- Vanessa Perilman, Zara head designer pic.twitter.com/3IfVa8Iz20 — muslim daily (@muslimdaily_) December 9, 2023



Zara 廣告惹議（圖／Zara IG）