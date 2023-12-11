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2024台南耶誕跨年演唱會卡司曝 日本時尚教主卡莉怪妞來台開唱

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/11 20:54
112年12月11日，台南市政府舉行2024耶誕跨年系列活動記者會，市長黃偉哲（圖）公布第1波卡司陣容。（台南市政府提供）

112年12月11日，台南市政府舉行2024耶誕跨年系列活動記者會，市長黃偉哲（圖）公布第1波卡司陣容。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今（11）日公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司，包括「日本流行時尚教主」卡莉怪妞、新加坡藝人文慧如、台灣原住民歌手葛西瓦，打造多元文化演唱會。

台南市政府下午舉行2024耶誕跨年系列活動記者會，市長黃偉哲致詞表示，明年即將迎接2024年「台南400」，400年前的1624年，是荷蘭人首次來到台南，因此這次演唱會邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens來表演，可說別具意義；「日本流行時尚教主」卡莉怪妞，她被譽為「日本Lady Gaga」，出道代表作MV在YT頻道更突破1.9億次點閱率，足見其魅力驚人。

此外，還有新加坡藝人文慧如、台灣原住民歌手葛西瓦等堅強陣容，歡迎海內外友人來台南欣賞高品質且具有多元文化的耶誕跨年演唱會。而第2波藝人卡司即將公布，請大家拭目以待。

主辦單位新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嚐美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。

2024「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司如下：

  • 搖滾耶誕演唱會
    時間：12/23晚上
    地點：永華市政中心西側廣場
    卡司：林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein
  • 台南好Young跨年晚會
    時間：12/31晚上
    地點：永華市政中心西側廣場
    卡司：卡莉怪妞
  • 南瀛跨年晚會
    12/31晚上
    地點：新營南瀛綠都心公園
    卡司：艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網粉專查詢。
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更新時間 : 2023-12-11 23:23 GMT+08:00

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