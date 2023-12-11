近年韓劇女角崛起大受歡迎　嚴正花：「以前年過30不可能演主角」

英國BBC報導分析了韓劇女主角的特徵變化，從前的韓劇總是以男性角色為主，但近期卻多了許多以強悍女性為主的劇情。

英國BBC報導指出，現在韓劇中的女性角色都以複雜又強悍的女性為特徵，反映出現今社會的重大變化，有許多劇都以女性角色引領著劇情。

報導以近年最火紅的兩部韓劇為例子，如「黑暗榮耀」劇中女主角文同珢（宋慧喬 飾）從小飽受同儕霸凌，長大後向這些霸凌者一一復仇；以及另一部「非常律師禹英禑」，以一名自閉症女律師禹英禑（朴恩斌 飾）為客戶打官司的故事為主線。

然而，在20世紀90年代的韓劇並非如此，在那個時代的韓劇主要以富家子第愛上貧困女孩的劇情受到歡迎，由李敏鎬及具惠善所主演的「花樣男子」為代表性例子。

韓國編劇協會副會長洪恩美（音譯）表示，現在的女主角不像從前了，已變得十分獨立、有著專業的工作，也並不那麼在意結婚了。

在韓劇題材中，雖然仍偏愛有錢人或較強勢的角色，但這些角色已不再侷限於男性，也有可能是女性，如孫藝珍及玄彬主演的「愛的迫降」，講述著一名強勢又有能力的南韓女富二代和北韓軍人陷入愛情的故事。

「車淑貞醫生」敘述著一名醫學院畢業的家庭主婦20多年來都在打理家裡大小事，她決定重拾醫生這個職業，尋找她的新生活。飾演主角車淑貞的50多歲演員嚴正花向BBC表示，過去的電視劇女主角設定總是在敘述「女主角的人生目標是尋找完美男人」，因此女演員很難受到關注。

嚴正花說道，現在能看到許多按照自己方式大膽生活的女性角色，在她現在這個年紀還能演出以女性為主的角色故事，讓她覺得很幸運又幸福。在她剛出道時的年代，女生到了30歲就不能擔任主角，過了35歲就會演出媽媽的角色，即使是真正有才華又漂亮的女性，也會因年齡問題而從畫面中消失。

在韓劇中以女性為中心的故事在一開始並不容易被接受。韓劇「有品味的她」在2017年大受歡迎，編劇白美瓊透露，這部劇事實上在一開始遭電視台拒絕了許多次，理由是以女性為主角的故事很難獲得成功。

白美瓊說，在韓劇首次出現女英雄角色的「大力女子都奉順」，並且大獲成功後，電視台才決定製作「有品味的她」。白美瓊表示，在她的劇本成功後，女性角色才變得更加突出，獨立、帥氣並且充滿力量，但她仍不滿意。

業界人士表示，現在韓劇出現多種女性角色是因為隨著經濟發展，女性地位改變、教育水平變高、在社會上成功得渴望，以及Netflix等串流媒體的投資等。