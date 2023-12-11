迪士尼聖誕限定選品 交換禮物、家居布置一次搞定 漫威發光吊飾、Munchlings玩偶必收

聖誕節將至，想好怎麼佈置家裡營造過節氣氛了嗎？今年適逢100周年，迪士尼推出聖誕節限定款商品包含皮克斯、漫威和星際大戰等，有經典的主題吊飾繽紛你獨一無二的聖誕樹，送禮或交換禮物則別忘了Munchlings 節慶美食系列神秘小型絨毛玩偶，以及充滿巧思的聖誕倒數日曆添加聖誕氛圍，各種限定商品全在shopDisney。

誰說聖誕樹只能用吊燈與粉球裝飾？迪士尼聽到粉絲的心聲，網羅大家最喜愛的角色設計成迪士尼吊飾，聖誕樹布置注入迪士尼魔法魅力，除了作為聖誕樹擺件，更可以放在書桌和餐桌上，讓居家空間充滿歡樂的節慶氣氛。

迪士尼聖誕吊飾不僅結合聖誕場景設計，更加入照明設計，全新系列包括美國隊長、緋紅女巫和蜘蛛人等互動魔法插畫吊飾，讓漫威英雄們守護你的聖誕樹。

此外，迪士尼季節家居用品系列帶點美式鄉村復古情懷，增添質樸與溫暖感，又能瞬間瀰漫著濃厚又溫馨的節慶氣息。米奇圖示假期花圈裝飾應景地在大門歡迎訪客來訪，花圈採用籐製外框結合人造花卉擺設，裝飾各種綠色葉子和明亮的橘色豆莢，進門前就能感受到滿滿的聖誕情調。

經典米奇造型的聖誕花圈。（圖／迪士尼）

冷冽的冬夜裡，使用米奇馬克杯盛裝一杯暖呼呼的熱飲，讓每個客人有種賓至如歸的感受；聚會擺上米奇與好朋友假期盤子套組，為餐桌增添幸福滿溢的聖誕感，與米奇、米妮、辛巴和小飛象分享歡聚的喜悅。餐後再用米奇與好朋友假期雙層托盤盛裝甜點畫下完美句點，採用聖誕樹造型的兩層陶瓷盤設計，頂部綴有一顆星星，並印有受歡迎的迪士尼角色與節慶裝飾的繽紛圖案，非常適合杯子蛋糕和閃電泡芙等精緻小點。

說到甜點，迪士尼 Munchlings 季節甜點系列小型絨毛玩偶 12 日倒數月曆帶來連連驚喜！外盒設計採用可口的假期房屋造型，打開後會呈現 12 個窗口，每天打開一個數字窗口，看看是哪款美味可愛的迪士尼 Munchlings 絨毛玩偶正在等著你。

聖誕節送禮或交換禮物的最佳選擇當屬迪士尼 Munchlings 節慶美食系列神秘小型絨毛玩偶，各種迪士尼角色化身佳節美食，不論是暖心的羅賓漢熱香料蘋果酒 + 糖粉、或是欲罷不能的《獅子王》彭彭鹽味蝴蝶餅，六款垂涎的毛絨玩偶設計，聖誕時分跟家人、三五好友一起同樂，打開盲盒充滿各種驚喜。

在假期中來場 Disney+ 聖誕電影之夜，拿著漫威假期馬克杯喝杯熱可可最適合不過。或是掛上漫威復仇者聖誕襪，展現復仇者般的英勇活力。另外，木製浩克胡桃鉗造型公仔戴著舒適的編織帽子和圍巾，具有繽紛有趣的裝飾巧思，絕對是令人矚目的擺件。

迪士尼Munchlings季節甜點系列小型絨毛玩偶12日倒數月曆。（圖／迪士尼）