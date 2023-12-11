臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超54.43億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/12/4~2023/12/8）外資在集中市場總買進金額為4,743.66億元，總賣出金額為4,798.09億元，賣超為54.43億元，另統計自2023年年初至12月8日止，外資總買進金額為19兆6,648.75億元，總賣出金額為19兆5,737.69億元，累計買超為911.06億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆335.24億元新台幣，占全體上市股票市值的40.10%，較12月1日的22兆2,129.92億元新台幣，減少1,794.68億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進129,965千股，賣出67,443千股，買超62,522千股。

第二名：宏碁：買進54,388千股，賣出26,561千股，買超27,827千股。

第三名：玉山金：買進48,202千股，賣出25,204千股，買超22,998千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進55,463千股，賣出131,658千股，賣超76,195千股。

第二名：華新：買進52,817千股，賣出104,392千股，賣超51,575千股。

第三名：群創：買進98,154千股，賣出135,630千股，賣超37,476千股。