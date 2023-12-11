中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 年度收視排行榜揭曉

迎接歲末年終，中華電信MOD、Hami Video公布2023年影劇館+ 年度收視排行榜，中華電信參與出品的兩部台劇收視亮眼， 入圍金鐘8項大獎的《牛車來去》榮登雙平台點閱冠軍， 全台首播年度大戲《八尺門的辯護人》拿下Hami Video排行第二的好成績；獨家韓劇《戀人》、話題日劇《 重啟人生》與《VIVANT》則闖進Hami Video戲劇十大排行；Hami Video收視次數持續成長， 11月戲劇收視次數較去年同期成長翻倍， 顯見中華電信MOD、Hami Video所提供的多元優質戲劇，受到廣大觀眾喜愛。

中華電信雙平台戲劇點閱節節高升，包月電影部分，以動畫片《 名偵探柯南：萬聖節的新娘》、經典動作片《捍衛任務4》 最受MOD客戶青睞，中華電信投資片《 我的婆婆怎麼把OO搞丟了》則是最多MOD觀眾收看的國片，《 做工的人電影版》、《本日公休》也雙雙登上Hami Video電影收視排行榜前10名。動漫排行榜上， 雙平台名列前茅的包括《鬼滅之刃刀匠村篇》、【我推的孩子】、《 咒術迴戰S2》都是日本跟播夯片，累積許多忠實粉絲、表現不俗。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT， 也是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。MOD、 Hami Video現正熱播台劇《生命捕手》、日劇《上班族殺手》， 12月將於雙平台再推出全台首播華語影集《深網》、獨家韓劇《 我的Happy Ending》及由旅美棒球好手郭泓志、 億萬票房男星范逸臣與金鐘視帝姚淳耀三人攜手演出的《 我最愛的笨男人》，明年1月起上架獨家搶先看電影包括國片《 我和我的賽車老爸》、韓國名導加持《沒有國家的冠軍》、《 誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》等院線強檔，一次滿足熱愛台日韓劇、 驚悚、劇情片的影迷胃口！

中華電信提供超過萬部電影、戲劇、動漫、兒童、 綜合等海量優質內容，即日起網路(APP)訂閱Hami Video電視館/影劇館+的月租型方案，即贈單片抵用券( 每月贈送1張，至多12個月)。 MOD推出歲末大促限時加碼活動，成功申請「MOD家速方案2. 0」且符合新申請/升速100M(含)以上及新申請MOD+ 自選餐(全選)+影劇館+，最高加碼贈送Hami Point 2,100點，讓您輕鬆在家享受追劇嗑影的娛樂饗宴。