中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 年度收視排行榜揭曉

迎接歲末年終，中華電信MOD、Hami Video公布2023年影劇館+ 年度收視排行榜，中華電信參與出品的兩部台劇收視亮眼，入圍金鐘8項大獎的《牛車來去》榮登雙平台點閱冠軍，全台首播年度大戲《八尺門的辯護人》拿下Hami Video排行第二的好成績；獨家韓劇《戀人》、話題日劇《重啟人生》與《VIVANT》則闖進Hami Video戲劇十大排行；Hami Video收視次數持續成長，11月戲劇收視次數較去年同期成長翻倍，顯見中華電信MOD、Hami Video所提供的多元優質戲劇，受到廣大觀眾喜愛。
中華電信雙平台戲劇點閱節節高升，包月電影部分，以動畫片《名偵探柯南：萬聖節的新娘》、經典動作片《捍衛任務4》最受MOD客戶青睞，中華電信投資片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》則是最多MOD觀眾收看的國片，《做工的人電影版》、《本日公休》也雙雙登上Hami Video電影收視排行榜前10名。動漫排行榜上，雙平台名列前茅的包括《鬼滅之刃刀匠村篇》、【我推的孩子】、《咒術迴戰S2》都是日本跟播夯片，累積許多忠實粉絲、表現不俗。
根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT，也是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。MOD、Hami Video現正熱播台劇《生命捕手》、日劇《上班族殺手》，12月將於雙平台再推出全台首播華語影集《深網》、獨家韓劇《我的Happy Ending》及由旅美棒球好手郭泓志、億萬票房男星范逸臣與金鐘視帝姚淳耀三人攜手演出的《我最愛的笨男人》，明年1月起上架獨家搶先看電影包括國片《我和我的賽車老爸》、韓國名導加持《沒有國家的冠軍》、《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》等院線強檔，一次滿足熱愛台日韓劇、驚悚、劇情片的影迷胃口！
中華電信提供超過萬部電影、戲劇、動漫、兒童、綜合等海量優質內容，即日起網路(APP)訂閱Hami Video電視館/影劇館+的月租型方案，即贈單片抵用券(每月贈送1張，至多12個月)。MOD推出歲末大促限時加碼活動，成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新申請/升速100M(含)以上及新申請MOD+自選餐(全選)+影劇館+，最高加碼贈送Hami Point 2,100點，讓您輕鬆在家享受追劇嗑影的娛樂饗宴。