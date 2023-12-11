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臺灣集保結算所eNotice「好好領息」電子通知正夯

近千家公司簽約 百萬人次股東同意採用

By 台灣英文新聞
2023/12/11 17:11
(圖／臺灣集保結算所)

(圖／臺灣集保結算所)

為呼應政府推動2050淨零排放目標，集保結算所於今(2023)年6月30日上線的「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)提供上市、上櫃、興櫃公司的股利發放電子通知，上線以來運作順利，並受到市場廣大響應，已有30萬投資人註冊並同意。目前已有954家發行公司採用eNotice服務，累計同意採行電子通知的股東，合計超過100萬人次，推動成效卓越。

集保結算所深耕股務數位化服務，降低全市場成本，投資人在eNotice平台上可查詢參與公司，並確認股利電子通知寄送時程，不必再擔心通知單寄丟，同時也保護個人財產隱私。在同意eNotice服務後，如所投資公司也與集保結算所簽約，即可透過電子郵件及「集保e手掌握」App接收股利通知，並提供查詢股利實領明細及彙總金額等功能，股利資訊一目了然，讓股東可及早安排個人稅務規劃。

集保結算所總經理陳德鄉表示，因應數位趨勢及回應投資人需求，將持續提供更便捷的股務事務服務，協助股東達到「好好領息」的目標。另為促進eNotice資訊的完整性，集保結算所也與發行ETF的投信業者共同合作，eNotice平台將開辦ETF收益分配電子通知服務，擴大延伸嘉惠廣大的ETF受益人，預計明(2024)年3月上線。

集保結算所邀請投資人共襄盛舉，透過「集保e手掌握」App、證券商下單App連結至「股東e服務」並點選eNotice，經由簡單的申請步驟，體驗更便利的數位服務，也為淨零轉型貢獻心力。

eNotice專區：股務事務電子通知平台專區

更新時間 : 2023-12-11 19:53 GMT+08:00

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