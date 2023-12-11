臺灣土地銀行耕耘數位金融有成　獲跨行服務創新及特別貢獻獎

土地銀行積極響應政策推行TWQR(台灣Pay QR Code共通支付標準)，深獲外界肯定。土地銀行7日於「112年度金融資訊系統年會」榮獲財金資訊公司頒發電子金流業務「跨行服務創新獎」及「特別貢獻獎」兩大獎項。

土地銀行運用全臺150家分行及總行各部處長期共同與財金資訊公司推廣台灣Pay通路，切入國內民生消費、交通、生活繳費等各項支付場域，並且延伸到今年的TWQR，有效整合市面上的各類型QR Code掃碼支付。其次，土地銀行響應財政部關務署的金融區塊鏈先放後稅措施，積極推動「進口稅費保證書」電子化、廢止保證函措施，協助海關打造智慧科技查緝、智慧便民服務、安全透明制度化願景。經土地銀行長期耕耘，因而榮獲112年度財金資訊公司的跨行服務創新獎。

此外，土地銀行今年4月配合政府普發現金政策，另運用「ATM提領6000抽6萬點（等值6000元）」、「入帳數存戶，再享高利率」方案強化政策效益，亦拿下112年度財金資訊公司的特別貢獻獎。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以「業務數位化」為策略目標之一，在其方針下，土地銀行設置六大主軸啟動業務數位化，包括數位金融服務、數位支付、人工智能應用、大數據分析、異業結盟合作、數位人才，藉此建構土地銀行數位化金融品牌。

土地銀行身為百分百國營銀行，除長期耕耘數位金融創新與發展外，亦透過創新簡化流程，滿足客戶對數位化及便利性需求。土地銀行未來將持續打造與客戶、員工共好的營運模式，期許建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的生態鏈。