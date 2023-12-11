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新北6年1.4億活化高中職校園　打造多功能學習空間

By 台灣英文新聞
2023/12/11 16:52
（圖／新北市教育局）

（圖／新北市教育局）

新北市高中職的教室不一樣囉!新北市2023年度積極協助39所公私立高中職學校進行「空間活化改善計畫」，結合校內的課程與特色，打造具有共用性質的多元情境教室或特色學習空間，有效活化低度使用空間，讓學習環境更優質。

北大高中的斜屋頂教室，因為缺乏吸音設施，聲音效果干擾嚴重。學校採用工業風明亮設計的長型吸音板，成功改善教室內的音場，更搭配原有空間配置，打造現代感十足的小型展演舞台，成為班級音樂會、樂團即興演奏、合唱演練走位及自主學習成果發表的最佳場域。北大高中高三張喜媛同學開心表示，因為有了嶄新的場地，讓班級音樂會演出效果更好。

板橋高中則改造原本採光不佳、牆面斑駁及堆置雜物的健康中心隔離室，透過燈具改善、牆面粉刷明亮色系、鋪設仿原木地板及採購組合式拼接桌椅，成功改造為煥然一新的多功能教學場域。不但可作為學校多元選修、校訂課程靈活運用的空間，教師也可以依不同的課程主題進行分組合作學習，並善用組合式桌椅進行小組討論與對話，創造以學生為主體的學習風景。板橋高中教務主任陳福全表示，透過空間活化改造計畫，學校在推動跨班選修課程時，更為彈性及有效率。

樹林高中為因應新課綱適性探索、多元展能，將原先打通2間教室的龐大辦公室，利用本次計畫改造成通透、舒適並符合安全性的烹飪教室。同時，改造閒置教室做為家政教室教學空間，採用環保材料和節能設備，減少能源浪費，並學生關於環境保護的重要性。家政教師吳怡霆對於空間改善非常滿意，在課程中可以更放心讓學生進行分組實作活動。

教育局表示，「空間活化改善計畫」自2018年度起實施至2023年度，教育部及新北市教育局共同經費挹注1.4億推動高中職校園空間活化，已累積完成39校164件空間活化，其中公立學校已全數完成改造，2023年度更擴大補助私立高中職13校。

新課綱帶來課程多元的風貌，教室活化則提供學習環境的新樣態，多元彈性的空間規劃提供師生不同的使用方式，激發學生創意思考與增進團體討論機會，未來將持續協助學校進行校園改造，打造校園空間新風景。

新北6年1.4億活化高中職校園　打造多功能學習空間

板橋高中-多功能教室：善用組合式桌椅進行小組討論與對話，創造以學生為主體的學習風。（圖／新北市教育局）

新北6年1.4億活化高中職校園　打造多功能學習空間

北大高中-音樂教室：嶄新的場地，讓班級音樂會演出效果更好。（圖／新北市教育局）

更新時間 : 2023-12-11 19:53 GMT+08:00

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