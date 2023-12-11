新北6年1.4億活化高中職校園　打造多功能學習空間

新北市高中職的教室不一樣囉!新北市2023年度積極 協助39所公私立高中職學校進行「空間活化改善計畫」， 結合校內的課程與特色， 打造具有共用性質的多元情境教室或特色學習空間， 有效活化低度使用空間，讓學習環境更優質。

北大高中的斜屋頂教室，因為缺乏吸音設施，聲音效果干擾嚴重。 學校採用工業風明亮設計的長型吸音板，成功改善教室內的音場， 更搭配原有空間配置，打造現代感十足的小型展演舞台， 成為班級音樂會、樂團即興演奏、 合唱演練走位及自主學習成果發表的最佳場域。 北大高中高三張喜媛同學開心表示，因為有了嶄新的場地， 讓班級音樂會演出效果更好。

板橋高中則改造原本採光不佳、 牆面斑駁及堆置雜物的健康中心隔離室，透過燈具改善、 牆面粉刷明亮色系、鋪設仿原木地板及採購組合式拼接桌椅， 成功改造為煥然一新的多功能教學場域。不但可作為學校多元選修、 校訂課程靈活運用的空間， 教師也可以依不同的課程主題進行分組合作學習， 並善用組合式桌椅進行小組討論與對話， 創造以學生為主體的學習風景。板橋高中教務主任陳福全表示， 透過空間活化改造計畫，學校在推動跨班選修課程時， 更為彈性及有效率。

樹林高中為因應新課綱適性探索、多元展能，將原先打通2間教室的 龐大辦公室，利用本次計畫改造成通透、 舒適並符合安全性的烹飪教室。同時， 改造閒置教室做為家政教室教學空間，採用環保材料和節能設備， 減少能源浪費，並學生關於環境保護的重要性。 家政教師吳怡霆對於空間改善非常滿意， 在課程中可以更放心讓學生進行分組實作活動。

教育局表示，「空間活化改善計畫」自2018年度起實施至2023年度，教育部及新北市教育局共同經費挹注1.4億推動高中職校 園空間活化，已累積完成39校164件空間活化， 其中公立學校已全數完成改造，2023年度更擴大補助私立高中職1 3校。

新課綱帶來課程多元的風貌，教室活化則提供學習環境的新樣態， 多元彈性的空間規劃提供師生不同的使用方式， 激發學生創意思考與增進團體討論機會， 未來將持續協助學校進行校園改造，打造校園空間新風景。

板橋高中-多功能教室：善用組合式桌椅進行小組討論與對話，創造以學生為主體的學習風。（圖／新北市教育局）

北大高中-音樂教室：嶄新的場地，讓班級音樂會演出效果更好。（圖／新北市教育局）