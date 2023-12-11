【不忍了!】台灣財經專家謝金河「被罹癌」頻遭冒名投資詐騙　Google回應：正在處理問題

財訊傳媒董事長謝金河近日遭詐騙集團在YouTube冒名開設投資詐財頻道，謝金河已經對Google及YouTube提出嚴正抗議。

中央社11日引述Google表示: 「我們已經注意到這個問題，並正在處理」，但不願說明具體因應措施。

Google也指出，YouTube建立社群規範，明確列出不允許上傳至平台的內容，包括冒用他人身分、不實資訊、垃圾內容、欺騙行為與詐騙的政策。

謝金河10日在臉書發文指出，騙財手段層出不窮，最近發現詐騙集團透過YouTube開設乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱謝金河罹患肺癌末期，因「佛心發現」，要向投資人透露賺錢明牌。

謝金河表示，第一時間就發現這個離譜的視訊節目，也交代秘書追查是誰投放廣告，但發現視訊來自境外，追不到源頭，且相關節目在YouTube點擊已超過20萬，為避免受騙的人愈來愈多，不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。

謝金河在臉書po文提到：

這些年，在Line的群組，在Fb的平台，有很多股友社打著我的名號，到處招搖撞騙， 我在Fb頂置推文已經示警三年，又和Line及Fb連線，抓到詐騙集團廣告，立即檢舉下架， 也和刑事警察局連線，共同打擊詐騙行為。 但是所有力量都用盡，公權力仍然無法對這些詐騙集團繩之於法，甚至詐騙手法層出不窮，不斷翻新，可以說是道高一尺，魔高一丈！

謝金河質疑，相關廣告並非他出資刊登，為何Google接受委託；相關廣告對他嚴重毀謗、造成很大困擾，希望Google台灣總經理林雅芳鄭重處理此事，否則他會提告。

其實網路上冒用名人身分詐騙的事件頻傳，台積電經營團隊、創辦人張忠謀及妻子張淑芬等多人都成為受害者。今年4月12日台積電就曾公開強調，團隊與張忠謀及張淑芬皆未經營粉絲頁，請大眾不要上當。