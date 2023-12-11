華納兄弟、Netflix都來！台灣前監察院長帥孫闖蕩好萊塢　亞洲新媒體高峰會開放報名

第五屆亞洲 新媒體高峰會將於 12 月 19、20 日在台 北晶華酒店舉行，規劃 6 大主題：國際內容趨勢、台流加速器、台灣人Ｘ好萊塢、科技Ｘ創意、跨界Ｘ出圈、風格至上世代，橫跨影視、娛樂、科技等領域，2日的論壇活動舉辦19場專題演講及對談，聚集60 位國內外重量級內容產業專家 與領袖。

新媒體暨影視音發展協會 (NMEA，New Media Entertainment Association)主辦，今年邀得最多名海外講者來台分享，涵括國際企業「 華納兄弟探索集團 (Warner Bros. Discovery)」、YouTube、Netflix、 美國獨立製片公司、好萊塢最新科技開發、Media Partner Asia（MPA）等。

華納兄弟探索集團（War ner Bros. Discovery) 亞太區內容總監李美儀、 美國獨立精神獎最佳製片入圍者劉品均、 以及專長開發臉部生成工具，2019年獲頒奧斯卡科學技術成就獎 的馬萬鈞，從國際節目製作、獨立製片、科技運用等不同面向切入， 分享好萊塢產業如何進行工業化製作，獲取資金、培養人才， 打造叫好又叫座的內容。

本屆首度邀得演員來分享闖蕩好萊塢的演出經驗，包含曾演出楊紫瓊主演的Netflx原創影集《The Brothers Sun》，前監察院長錢復的孫子錢裕揚( Justin Chien)、宋芸樺、劉敬將與《美國女孩》的導演阮鳳儀對談， 看待多元文化帶來的表演契機。

從華納兄弟探索集團手中最知名的 IP 「哈利波特」出發， 以國際企業集團的角度，探討 IP 作為泛娛樂價值的經濟效益，加上日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」這幾年在台灣的跨界演繹， 沈浸式展覽體驗延伸到其他專業領域的合作成果。 最終聚焦於台灣現象級 IP的開發與持續運用， 期許擺脫過往單純追求吸引眼球的點閱率與「流量」， 轉換成與專業領域合作的「質量」，多方面嘗試實踐 IP 變現。

知識型 Youtuber 志祺七七、新媒體創作者 HOWHOW 陳孜昊、美學經濟國際董事長李含仁也是插畫家「 我是馬克」，出席高峰會現身探討娛樂體驗商機的多重開發。「 我是馬克」也為高峰會親自設計兩款便條紙。

全球第一家透過營運虛擬偶像而成功 IPO 上市的 Anyco lor 株式會社， 首度受邀來台分析席捲年輕世代的虛擬偶像熱潮，綜觀 vTube r 的未來發展趨勢，並分享人才管理及獲利企劃模式。

台灣電影與影集製作人以「 Netflix的多重宇宙」為題， 分享如何將台灣在地的特色故事，進行創意敘事的改編經歷，以最新熱門台劇《此時此刻》為例，開設「編輯室」( Writers’ room)工作坊，《此時此刻》總編劇杜政哲解析編劇群間如何構思劇本以及與團隊合作協作 上的挑戰。

內容產業相關從業人士以及學術人士與相關科系學生免費報名參 加 ，「賦能工作坊」請依循每個場次的需求條件報名，NMEA 將依 據報名資料審核通知，報名請前往EventGo， https://pse.is/5fh8ck。