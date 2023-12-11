澳洲收緊移民政策人數減半 留學生、低技術勞工門檻變高

澳洲堪稱移民聖地，外來客也是勞動力重要來源，但大量移民湧入卻造成了國家負擔，政府決定兩年內大砍移民人數，檢討留學生措施，改革該國「殘破」的移民制度。

路透社、BBC 報導，澳洲去年擴大了移民申請核可人數，讓企業可補足因 COVID-19 邊界管制而造成的勞工缺口、學校可回填流失的留學生。然而，外籍勞工與學生之湧入，使住房、基礎設施不堪重負，本已吃緊的租屋市場雪上加霜，街頭流民數因而上升。

雪梨晨鋒報 11 日公布民調顯示，62% 澳洲人認為國家接受的移民人數太多。截至 2023 年 6 月的一年，澳洲新移民人數創下了 51 萬的歷史新高。工黨政府決定收緊措施，在 2025 年 6 月之前，將每年移民核可人數砍半至 25 萬人。

根據新的十年政策，簽證規定將趨於嚴格，國際學生將面臨更高的英文門檻，欲續留澳洲而申請二簽者，必須證明升學有助其職涯發展。目前澳洲約有 65 萬名外籍學生。

新政策也將為具特殊與重要技能的人士提供更優渥的永久居留福利，如高技術科技業勞工與照護產業勞工，強化作為已開發經濟體的競爭力。相較之下，對低技術勞工而言，要進入移民澳洲的大門，就變得更窄了。

近幾周以來，在供不應求的房市危機中，澳洲政府面臨了外界呼籲暫停移民的壓力。然而，反對者如澳洲商業理事會（Business Council of Australia）駁斥稱，問題核心在於數十年來房市政策不當，以及對「可負擔住宅」的投資過少，移民反倒成了替罪羔羊。