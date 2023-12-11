2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾

2023台中耶誕嘉年華將於12月15日登場，此次活動首次攜手LINE FRIENDS打造主題燈飾，結合當地特色，活動燈區為舊台中火車站前廣場、柳川、綠川，今年還特別延伸至中山路，活動至2024年1月1日。

今年舊台中火車站前廣場燈區，設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅的熊大，以及手拿冰淇淋的兔兔，另外還有可360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。

另外，舊台中火車站前也將舉辦「好樣市集」，規劃120組文創、花藝、餐飲，共40個攤位，市集營業時間為平日下午5點30分至晚上11點，假日下午2點至晚上10點。



舊台中火車站前16公尺高粉紅耶誕樹（圖／取自台中市政府官網）

柳川展區則是推出水舞秀「珠寶盒劇場」，搭配著熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，表演時間為嘉年華活動期間，每天下午5點30分至9點30分，每半小時1場。



柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」（圖／取自台中市政府官網）

柳川為台中每年聖誕節的主要展區，可看見河面上有手拿著珍奶的熊美與饅頭人，以及兔兔與莎莉一起坐在河面上，還有各種燈飾環繞在河道兩旁。



台中柳川燈光裝置（圖／取自台中市政府官網）

另外，廣三SOGO百貨在1樓廣場打造12公尺高的魔幻耶誕樹，14樓也將原挑空大型水幕，打造成數位式互動廣場「Play+」，提供民眾沉浸式互動體驗。



台中廣三SOGO百貨在14樓數位式互動廣場「Play+」（圖／中央社）